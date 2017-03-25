Андрей Новиков переизбран руководителем центристов в Кристийне

На годовой конференции отделения Центристской партии в столичном районе Кристийне на пост руководителя был переизбран депутат парламента Андрей Новиков, сообщает пресс-служба фракции Центристской партии.

По словам Новикова, очень важно продолжать идти прежним курсом в Таллинне, потому что только так можно будет победить на предстоящих местных выборах.

”Если говорить о главных темах местных выборов, то они касаются следующего: что станет с бесплатным общественным транспортом, с поддержкой пенсионеров и другими социальными аспектами, которые важны для центристов, если к власти придут другие. Лично мы готовы двигаться по намеченному пути и в дальнейшем отстаивать интересы горожан.” — отметил Новиков.

Он добавил также, что поддержка жителями столицы как Центристской партии, так и нынешнего руководства города по-прежнему находится на высоком уровне.

”Это показывает, что, с одной стороны, нам будет проще идти на выборы, но с другой стороны, такая поддержка априори предполагает большую ответственность перед избирателями. И наша задача не утратить их доверие, а поступками доказать, что они не зря нас поддерживают” — сказал Новиков.

Помимо председателя округа центристов в Кристийне были также выбраны новые члены в руководство партийной ячейки. Ими стали: Райво Таммус, Пеэтер Витсур, Вадим Белобровцев, Марика Туус-Лауль, Урмо Саареоя, Елена Калбина, Евгений Тааме, Роланд А. Ранд, Николай Корб, Светлана Балтина, Хейно Вяэртныу и Яак Хауд.