01.12.2018, 12:20

Андрей Новиков и Кадри Симсон приняли участие во встрече на тему Rail Baltic

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rus.delfi.ee
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Андрей Новиков и Кадри Симсон приняли участие во встрече на тему Rail Baltic
Фото: Раэпресс

30 ноября в Хельсинки прошла встреча с участием министра экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон, министра транспорта и коммуникаций Финляндии Анне Бернер, мэра Хельсинки Яна Вапаавуори и вице-мэра Таллинна Андрея Новикова. Участники обсудили перспективы строительства туннеля между Таллинном и Хельсинки, а также развитие проекта Rail Baltic, заинтересовавшего представителей Финляндии.

По итогам встречи представители Финляндии заверили, что готовы участвовать в проекте, т.к. Rail Baltic имеет огромный потенциал как для государства, так и для финских предпринимателей. Предложение присоединиться к предприятию RB Rail AS исходит совместно от Эстонии, Латвии и Литвы и поддерживается Европейской Комиссией.

”Туннель между Хельсинки и Таллинном имел бы большое значение для всей Европы. Вместе с Rail Baltic он обеспечит быстрое транспортное соединение с Центральной Европой и Азией. Планирование и исследования, связанные с проектом, должны быть проведены на высочайшем уровне, а все действия должны быть согласованы на каждом из этапов с эстонской стороной”, — сказала министр транспорта и коммуникаций Финляндии Анне Бернер.

”Мы договорились, что на тему строительства туннеля должна быть собрана рабочая группа, в которую войдут представители двух министерств и обоих городов, чтобы работа над проектом стала продвигаться быстрее прежнего. Это предприятие интересует оба государства, но для дальнейшего развития нуждается в поддержке Европейского Союза и частного сектора. Следующим шагом должно стать проведение различных планировок и необходимых исследований в сфере окружающей среды”, — сказала Кадри Симсон.

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков добавил, что на сегодняшний день города совместно осуществляют множество проектов, благодаря чему концепция союза Таллинна и Хельсинки становится все более реальной. Он отметил также, что вскоре можно будет говорить об общем транспортном решении и проектах развития общественных услуг. ”Думаю, продление Rail Baltic через туннель позволит открыть для таллинцев линию хельсинкского метро и разовьет таким образом сеть общественного транспорта между городами”, — заявил Новиков.

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