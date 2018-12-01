Андрей Новиков и Кадри Симсон приняли участие во встрече на тему Rail Baltic

По итогам встречи представители Финляндии заверили, что готовы участвовать в проекте, т.к. Rail Baltic имеет огромный потенциал как для государства, так и для финских предпринимателей. Предложение присоединиться к предприятию RB Rail AS исходит совместно от Эстонии, Латвии и Литвы и поддерживается Европейской Комиссией.

”Туннель между Хельсинки и Таллинном имел бы большое значение для всей Европы. Вместе с Rail Baltic он обеспечит быстрое транспортное соединение с Центральной Европой и Азией. Планирование и исследования, связанные с проектом, должны быть проведены на высочайшем уровне, а все действия должны быть согласованы на каждом из этапов с эстонской стороной”, — сказала министр транспорта и коммуникаций Финляндии Анне Бернер.