Андрей Кузичкин: С кем бороться? С дружественной Латвией или бестолковым правительством?

”После того, как правительство Эстонии подняло акцизы на алкоголь, жители Эстонии стали активно покупать его в латвийских магазинах, расположенных у латвийско-эстонской границы. 24 февраля против поднятия алкогольных акцизов состоится акция ”Налоги — в Латвию!”. Министр иностранных дел Свен Миксер заявил, что покупать алкоголь в Латвии не патриотично. Преподаватель русского языка и бывший томский чиновник сферы культуры, проживающий ныне в Эстонии Андрей Кузичкин довольно критично относится к заявлению Миксера.

”Лет 20 назад, когда мы в Томской области проводили акцию по поддержке местных товаропроизводителей ”Покупайте томское!”. И вот уже тогда я убедился, что деньги не имеют с патриотизмом ничего общего.

В основе потребительского поведения лежит не рациональный выбор даже, а мощный инстинкт присвоения как можно больше с наименьшими издержками. Поэтому совестить граждан тем, что непатриотично покупать товары дешевле только потому, что их сделали в другой стране, чистая утопия.

Тем более не ясно, как и куда правительство потратит дополнительный доход от алкогольного акциза. Это Махатма Ганди снискал популярность на ниве борьбы с британскими товарами. Но Британия была метрополией, а Латвия — наш друг (подруга?).

Так с кем бороться? С друзьями? Или с бестолковым правительством, которое в условиях открытого рынка решило повысить цены на товары в надежде, что люди будут покупать дорогое в порыве патриотического угара”.