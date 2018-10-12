Андрей Коробейник: Партия реформ готова стать "Единой Россией" для Эстонии

"Не могу сказать, что идеология Партии реформ когда-либо полностью совпадала с моей. Я либерал. Для меня либеральные ценности означают, что государство не должно вмешиваться в жизнь людей, они сами справятся со своей жизнью. Сегодня основные партии в Эстонии пошли по социалистическому пути: забрать у кого-то, поделить и получить в итоге голоса" — приводит слова экс-реформиста rus.err.ee.

"Думаю, Партия реформ сочла, что она готова стать эдакой "Единой Россией" для Эстонии — народной партией, у которой большинство в парламенте, которую выбирают все — от тинейджеров до пенсионеров. Все дискуссии, которые Партия реформ будет вести, будут проходить внутри партии. "Единая Россия" никого же не спрашивает, что делать с пенсионной реформой. Она сама определяет и сама голосует", — сказал Коробейник.

По его мнению, все основные партии за исключением "Отечества" и EKRE сейчас либеральнее Партии реформ.

"Есть вещи, которые я считаю необходимым сделать в Эстонии. Если я смогу найти платформу, где можно их реализовать, буду участвовать в парламентских выборах. На прошлых выборах в Партии реформ я такой платформы не нашел, на этих тем более, поэтому вышел из партии", — объяснил Коробейник.