Андрей Хвостов предлагает установить в Таллинне памятник Сергею Довлатову

Андрей Хвостов вместе с другими эстонскими литераторами предлагает установить в Таллинне памятник Сергею Довлатову, информирует пресс-служба Социал-Демократической партии.

”Сегодня Сергею Довлатову, одному из самых ярких представителей новейшей русской литературы, исполнилось бы 76 лет. В прошлом году был открыт памятник Довлатову в Петербурге. В 2014 году в Нью-Йорке одна из улиц получила его имя. Таллинн тоже помнит своего писателя: на доме, где он жил, висит мемориальная табличка, а в этом году уже в пятый раз состоялись дни Довлатова. Но памятника, разговоры о котором периодически заходят, до сих пор нет”, — рассказывает писатель Андрей Хвостов.

С 1972-1975 Довлатов жил в Таллинне, где работал в газете ”Советская Эстония”. Андрей Хвостов отмечает, что именно в Эстонии Довлатов встал на путь профессионального писателя. Впечатления от журналистского опыта в ”Советской Эстонии” легли в основу сюжетов сборника новелл ”Компромисс”.

”Комромисс”, пожалуй, можно назвать одним из самых ярких произведений как в русской, так и в эстонской литературе, описывающих абсурд советской действительности. Книги Довлатова отлично переведены на эстонский язык. Несомненно, творчество писателя одинаково любимо как среди эстонских, так и среди русских читателей”, — объясняет Хвостов значимость Довлатова для обеих культур.

”Кроме того, Довлатов продолжает оказывать влияние на обе культуры и сегодня: два года назад вышел российский фильм ”Конец прекрасной эпохи”, рассказывающий именно об эстонском периоде Довлатова. Съемки фильма проходили в разных городах Эстонии”, — добавил Хвостов.

По мнению эстонского писателя, памятник Довлатову мог бы стать символом тесных связей двух культур. Идею Хвостова поддержали и другие писатели Эстонии из рядов социал-демократов: Карл Мартин Синиярв, Майму Берг и Кадри Кыусаар. Официальное обращение Таллиннскому городскому собранию будет передано на ближайшем заседании.