Андра Вейдеманн вернулась в Центристскую партию, которую в свое время возглавляла

По словам председателя Центристской партии, премьер-министра Юри Ратаса, Андра Вейдеманн — это человек, который всегда искал в политике и других сферах жизни общие точки соприкосновения и объединяла разные стороны.

”В качестве руководителя Фонда общественного договора она активно стояла, в том числе, за финансирование науки. Андра Вейдеманн объединила различные организации и различных людей, чтобы повысить участие в политических процессах, а также поднять уровень общественных дебатов. События последних дней показали, что спокойный и конструктивный диалог крайне необходим и мы должны еще больше работать над тем, чтобы люди могли услышать друг друга. И именно поэтому вклад Анды в эти процессы очень приветствуется”, — сказал Юри Ратас.

По словам Андры Вейдеманн, работа председателя Центристской партии Юри Ратаса ясно показала, что партия изменилась и она присоединилась к обновленной политической организации.

”Центристская партия превратилась в ту партию, в которой я хочу состоять и куда меня позвали”, — сказала экс-политик. Вейдеманн, которая возглавляла Центристскую партию в 1995-1996 году отметила также, что Юри Ратас и его команда смогли сделать то, чего за несколько месяцев не смогла исправить в партии она сама.

”Я очень рада, что я могу быть частью этой сильной команды и предложить свой вклад для нашей общей победы”, — подтвердила она.