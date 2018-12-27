27.12.2018, 10:20

Андра Вейдеманн вернулась в Центристскую партию, которую в свое время возглавляла

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6RS11MAR08Z11.jpgFoto: Rene Suurkaev

Экс-министр, депутат Рийгикогу, этнограф и телеведущая Андра Вейдеманн вступила в Центристскую партию и будет баллотироваться на предстоящих выборах в Рийгикогу в избирательном округе Мустамяэ и Нымме. Раньше Андра Вейдеманн также возглавляла Центристскую партию.

По словам председателя Центристской партии, премьер-министра Юри Ратаса, Андра Вейдеманн — это человек, который всегда искал в политике и других сферах жизни общие точки соприкосновения и объединяла разные стороны.

”В качестве руководителя Фонда общественного договора она активно стояла, в том числе, за финансирование науки. Андра Вейдеманн объединила различные организации и различных людей, чтобы повысить участие в политических процессах, а также поднять уровень общественных дебатов. События последних дней показали, что спокойный и конструктивный диалог крайне необходим и мы должны еще больше работать над тем, чтобы люди могли услышать друг друга. И именно поэтому вклад Анды в эти процессы очень приветствуется”, — сказал Юри Ратас.

По словам Андры Вейдеманн, работа председателя Центристской партии Юри Ратаса ясно показала, что партия изменилась и она присоединилась к обновленной политической организации.

Центристская партия превратилась в ту партию, в которой я хочу состоять и куда меня позвали”, — сказала экс-политик. Вейдеманн, которая возглавляла Центристскую партию в 1995-1996 году отметила также, что Юри Ратас и его команда смогли сделать то, чего за несколько месяцев не смогла исправить в партии она сама.

”Я очень рада, что я могу быть частью этой сильной команды и предложить свой вклад для нашей общей победы”, — подтвердила она.

Вейдеманн отметила также, что ее вряд ли можно отнести к новым лицам партии, так как она скорее тот человек, который помнит времена восстановления независимости, а также все хорошее и плохое, все ошибки и успехи только зарождавшихся политических процессов и эти знания, и опыт сегодня она хочет использовать на благо всей Эстонии.

”Для меня, конечно же, крайне важна тема образования, которой я занималась долгое время. Я рада, что сегодня мы достигли единого понимания того, что необходимо увеличить финансирование науки. Кроме того, в современном мире очень важно уметь находить общие точки соприкосновения, беречь друг друга и приобщать к различным процессам в обществе. Я сделаю все возможное для того, что мы двигались в направлении, которое позволит приблизить наше общество к этим целям”, — заявила Андра Вейдеманн.

Вейдеманн сменила Сависаара на посту председателя ЦП в связи с ”пленочным скандалом” в 1995 году, но уже спустя полгода основатель партии вернулся на свое место.

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