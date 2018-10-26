26.10.2018, 13:25

Анастасия Коваленко: Окружной суд оставил большинство претензий BLRT без удовлетворения

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rus.delfi.ee
EST
Tallinna linnavolikogu esimene istung
Foto: Madis Veltman

Осенью прошлого года концерн BLRT подал иск против Анастасии Коваленко, требуя опровергнуть заявления, содержащиеся в ее магистерской работе, а также в ряде интервью в газетах Äripaev и "Деловые Ведомости".

Как утверждает Коваленко, 9 апреля Харьюский уездный суд вынес решение, согласно которому иск концерна против нее остался без удовлетворения. По ее словам, суд решил, что судебные расходы Коваленко понесет BLRT. Тогда концерн подал иск в окружной суд, решение которого было вынесено сегодня. Суд решил оставить большинство претензий BLRT без удовлетворения.

”То, что в споре между большой фирмой и частным лицом BLRT и ее огромной армии адвокатов не удалось продавить до конца свою волю, говорит о многом”, — прокомментировала Анастасия Коваленко.

”Кроме того, пока BLRT тратит деньги акционеров на оспаривание магистерской работы, то миноритарные акционеры все еще ждут свои долгожданные дивиденды, которых им за 20 с лишних лет так и не выплатили. Такое поведение BLRT характеризует нашу бизнес-культуру. На беспомощности миноритарных акционеров я и сосредоточилась в своей магистерской работе, на эту же тему и давала интервью газете Äripäev”, — заключила Коваленко.

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