Анастасия Коваленко о столичных СМИ: кто платит, тот и музыку заказывает?

Недавно на латвийском DELFI была опубликована новость о том, что ЕСПЧ возбудил дело против Латвии об издаваемых самоуправлениями газетах. Дело было возбуждено по жалобе издателя региональной газеты на то, что самоуправлениям в Латвии позволено издавать свои газеты, которые имитируют независимую прессу. Таллинн же издает не только газеты, но и покупает программы на ПБК, а также содержит свой собственный телеканал, сообщает Социал-демократическая партия.

”За столичные СМИ: Pealinn, ”Столицу”, TTV, утренние программы на ПБК, — платят таллиннские налогоплательщики. Но музыку на столичном медиарынке заказывает правящая партия — Центристская. Чтобы исключить ситуацию, когда муниципальные СМИ обслуживают интересы лишь находящихся у власти в городе политиков, на уровне горсобрания необходимо разработать правовой акт, который бы обеспечил городским СМИ независимость”, — считает депутат Таллиннского городского собрания, соцдем Анастасия Коваленко.

”И в Латвии, и в Эстонии есть те, кто поддерживает идею о том, что такие СМИ нужно закрыть. Я не сторонник подобных радикальных решений, хотя и уверена, что Таллинн мог бы существенно сократить свои медиа-расходы. Однако информацию о жизни города люди все-таки должны получать. Особенно это актуально для русскоязычных медиа-потребителей — ведь печатных изданий на русском становится все меньше. Другой вопрос — каково же качество городских СМИ?”, — задает вопрос Анастасия Коваленко.

”Когда мы платим за что-то деньги, мы рассчитываем получить качественную услугу”, — считает Коваленко. ”Жители Таллинна платят 10 миллионов в год за муниципальные СМИ, а значит, должны получить прессу, которой свойственны проверенная информация, взвешенные оценки, разные точки зрения… Увы, но если открыть, к примеру, номер ”Столицы” от 6 ноября, то все политические материалы либо принадлежали перу центристов, либо были написаны про центристов”, — комментирует молодой политик.

По мнению социал-демократа, если политик получил мандат на выборах, то это не значит, что ему должна быть гарантирована трибуна для саморекламы за счёт налогоплательщиков. Что же нужно сделать, чтобы деньги налогоплательщиков не шли на содержание партийных СМИ?

”Я считаю, что на уровне Таллиннского горсобрания мог бы быть принят правовой акт, который бы обеспечил независимость городских СМИ как в вопросах производства, так и в вопросах трансляции своего медиа-контента. К управлению городскими СМИ должны быть подключены представители всех фракций горсобрания, а также независимые эксперты. Таким образом, мы исключим ситуацию, когда муниципальные медиа будут обслуживать лишь интересы правящей партии или партий”, — считает Коваленко.

Политик также отметила, что во время встречи соцдемов с центристами, которая состоялась после выборов, последние были настроены на изменения. ”Хочется верить, что эти настроения остались у них до сих пор”, — заключила социал-демократ.