Анастасия Коваленко: нужно сократить не только число депутатов горсобрания, но и бюрократический аппарат столицы

”Если убрать 16 мест депутатов, чья зарплата составляет 476 евро, и создать 40 мест для чиновников, из которых многие получают в три раза больше, то выгода для города выходит сомнительной. Сейчас государство взяло курс на оптимизацию ресурсов местных самоуправлений. В результате административной реформы, например, в Тарту уже сократилось число чиновников с 168 до 163, в Йыгева — с 60 до 45, а в Пыльтсамаа — с 40 до 31. Однако в Таллинне тенденция пока наблюдается обратная”, — прокомментировала ситуацию Коваленко.

Депутат от соцдемов считает, что для сокращения бюрократического аппарата необходимо больше использовать современные ИТ-технологии.

”Уже сегодня очень много услуг предоставляется через интернет, и многие задачи автоматически выполняются компьютерами, тем не менее, людей в городском аппарате меньше не стало. Если мы рекламируем себя, как электронное государство и как смарт-столицу, то нам нужно гораздо больше думать над тем, как дигитализация поможет нам сделать городской аппарат больше компактным и эффективным”, — заключила Коваленко.