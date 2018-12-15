15.12.2018, 13:01

Анастасия Коваленко: нужно сократить не только число депутатов горсобрания, но и бюрократический аппарат столицы

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rus.delfi.ee
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Foto: Priit Simson

Вице-председатель фракции социал-демократов в Таллиннском городском собрании Анастасия Коваленко считает идею о сокращении числа городских депутатов с 79 до 63 хорошей, но недостаточной. По мнению Коваленко, чтобы по-настоящему оптимизировать ресурсы города, необходимо существенно сократить и бюрократический аппарат.

”Конечно, 79 депутатов для полумиллионного города — это очень много. Для сравнения: в Милане проживает 1 миллион 300 тысяч человек (как во всей Эстонии!), а в городском собрании итальянского города заседает лишь 48 депутатов. В соседнем многомиллионном Петербурге — 50. Если там справляются, то почему мы не можем?”, — согласилась с идеей председателя Таллиннского городского собрания Анастасия Коваленко.

Тем не менее, как напомнила Коваленко, в Таллинне с каждым годом все увеличивается штат городских чиновников, несмотря на то, что работа по оптимизации структуры бюрократического аппарата все-таки ведется. В этом году было создано 40 новых рабочих мест в городском аппарате. Всего же на столицу трудится свыше 1400 чиновников.

”Если убрать 16 мест депутатов, чья зарплата составляет 476 евро, и создать 40 мест для чиновников, из которых многие получают в три раза больше, то выгода для города выходит сомнительной. Сейчас государство взяло курс на оптимизацию ресурсов местных самоуправлений. В результате административной реформы, например, в Тарту уже сократилось число чиновников с 168 до 163, в Йыгева — с 60 до 45, а в Пыльтсамаа — с 40 до 31. Однако в Таллинне тенденция пока наблюдается обратная”, — прокомментировала ситуацию Коваленко.

Депутат от соцдемов считает, что для сокращения бюрократического аппарата необходимо больше использовать современные ИТ-технологии.

”Уже сегодня очень много услуг предоставляется через интернет, и многие задачи автоматически выполняются компьютерами, тем не менее, людей в городском аппарате меньше не стало. Если мы рекламируем себя, как электронное государство и как смарт-столицу, то нам нужно гораздо больше думать над тем, как дигитализация поможет нам сделать городской аппарат больше компактным и эффективным”, — заключила Коваленко.

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