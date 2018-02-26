Анастасия Коваленко может войти в общественный совет Таллиннского телевидения

Фракция социал-демократов в Таллиннском горсобрании решила выдвинуть кандидатуру Анастасии Коваленко на членство в общественном совете Таллиннского телевидения.

”Фракция решила выдвинуть кандидатуру Коваленко, чтобы получить полный обзор деятельности Таллиннского телевидения. Наша цель — обнародовать и сделать прозрачными все расходы и договорные обязательства телевидения. Кроме того, необходимо требовать, чтобы программа канала была политически взвешенной, а новости — абсолютно беспристрастными”, — прокомментировал позицию социал-демократов Райнер Вакра в пресс-релизе.

”В прошлом году общественный совет ТТВ не собирался ни разу и до сих пор не приступил к работе. Теперь посмотрим, идет ли речь лишь о создании иллюзии привлечения других сторон к работе или есть желание добиться независимого и политически неангажированного медиаресурса”, — добавил Вакра.

Общественный совет ТТВ должен консультировать канал по вопросам контента и программы. Согласно предложению мэрии, в совет могут войти представители всех фракций горсобрания.