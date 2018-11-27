27.11.2018, 21:00

Анастасия Коваленко будет баллотироваться в Рийгикогу

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rus.delfi.ee
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Tallinna linnavolikogu esimene istung
Tallinna linnavolikogu esimene istungFoto: Madis Veltman

Депутат Таллиннского городского собрания социал-демократ Анастасия Коваленко приняла решение участвовать в парламентских выборах 2019 года. Баллотироваться Коваленко будет в округе Ласнамяэ, Кесклинн, Пирита.

”Участие в парламентских выборах для меня — это огромный вызов, это как новый этап в соревнованиях, пройдя который, становишься сильнее и опытнее. Тем не менее я не из тех, кто стремится попасть в парламент любой ценой — у меня много возможностей реализовать свои два высших образования в разных сферах — однако сейчас, наблюдая за тем, что происходит в Эстонии, за тем, как радикальные настроения набирают обороты, я чувствую, что не могу оставаться в стороне и что должна поддержать тех, кто готов противостоять этой силе”, — прокомментировала свое решение Анастасия Коваленко.

Молодой политик перечислила также три основных темы, которыми намерена заниматься в Рийгикогу.

”Во-первых, это образование. Оно должно быть бесплатным и качественным начиная с детского сада и заканчивая университетом. Во-вторых, это равные возможности на рынке труда для русскоязычных людей — происхождение и родной язык не должны препятствовать карьере. И в-третьих, это положение работников в целом — необходимо создать все условия для того, чтобы люди смогли повысить квалификацию и переобучиться, чтобы получить лучшую и более высокооплачиваемую работу”, — сказала Коваленко.

Лидер социал-демократов Евгений Осиновский выразил надежду, что в следующем созыве парламента будет на одного нового русскоязычного политика больше.

”Я рад, что Анастасия, несмотря на обилие возможностей собственной реализации, решила принять этот вызов и пойти на выборы вместе с соцдемами. Парламенту нужны свежий взгляд, новые идеи, порядочность и интеллигентность — все это и заключает в себе Анастасия Коваленко”, — прокомментировал решение коллеги участвовать в выборах Осиновский.

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