Анастасия Коваленко будет баллотироваться в Рийгикогу

”Участие в парламентских выборах для меня — это огромный вызов, это как новый этап в соревнованиях, пройдя который, становишься сильнее и опытнее. Тем не менее я не из тех, кто стремится попасть в парламент любой ценой — у меня много возможностей реализовать свои два высших образования в разных сферах — однако сейчас, наблюдая за тем, что происходит в Эстонии, за тем, как радикальные настроения набирают обороты, я чувствую, что не могу оставаться в стороне и что должна поддержать тех, кто готов противостоять этой силе”, — прокомментировала свое решение Анастасия Коваленко.

Молодой политик перечислила также три основных темы, которыми намерена заниматься в Рийгикогу.

”Во-первых, это образование. Оно должно быть бесплатным и качественным начиная с детского сада и заканчивая университетом. Во-вторых, это равные возможности на рынке труда для русскоязычных людей — происхождение и родной язык не должны препятствовать карьере. И в-третьих, это положение работников в целом — необходимо создать все условия для того, чтобы люди смогли повысить квалификацию и переобучиться, чтобы получить лучшую и более высокооплачиваемую работу”, — сказала Коваленко.

Лидер социал-демократов Евгений Осиновский выразил надежду, что в следующем созыве парламента будет на одного нового русскоязычного политика больше.