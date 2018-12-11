11.12.2018, 11:01

Анализ: тенденции в среде соцдемов: ”зеленый крен”, поствыборное разочарование и активная молодежь

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Вахур Кооритс
Вахур Кооритс
EST
Jevgeni Ossinovski
Jevgeni OssinovskiFoto: Karin Kaljuläte

Социал-демократическая партия под управлением Евгения Осиновского в значительной мере изменилась. Когда-то она была левой и сосредоточенной на перераспределении, а теперь становится более по центру и занимается вопросами окружающей среды и правами меньшинств.

В 2012-2014 годах соцдемы под управлением Свена Миксера были одной из самых популярных партий в Эстонии. Будучи в оппозиции, они критиковали прижимистость реформистского правительства и обещали избирателем тратить деньги более щедро. Это и в европейском плане весьма обычная политика социал-демократов: обложить всех налогами, потом предложить им бесплатные или субсидированные общественные услуги и тем самым снизить экономическое неравенство в обществе.

Значимые перемены произошли в 2014 году, когда соцдемы вошли в правительство с реформистами. Быстро начали готовить Закон о сожительстве, который начал затенять все остальные их планы — своей противоречивостью.

Результат выборов 2015 года был для соцдемов разочарованием, и на этой волне они выбрали новым председателем Осиновского. Очередная коалиция с Партией реформ не позволила социал-демократам достичь своих экономическо-политических целей. Но через несколько месяцев после выборов случился миграционный кризис. Брюссель хотел назначить для Эстонии обязательную квоту на беженцев, государство же против этого боролось, но согласилось принимать беженцев добровольно.

Когда в 2016 году к власти пришли центристы, многие расходы на коалиционный договор покрывались повышением акцизов на алкоголь. Это особенно ударило по мужчинам с более низким уровнем дохода: доля алкоголя в их продуктовой корзине выше среднего. И их любимчиком стала EKRE, а главным по поднятию акцизов объявили Осиновского — и стали ненавидеть.

И случилось так, что соцдемы отошли от левой экономической политики и теперь обещают на выборах ”налогового мира” и паузу в ступенчатом подоходном налоге. То есть соцдемов все больше привлекают либеральные ценности, которые на Западе часто именуют прогрессивными.

Рост либеральных идей в партии зачастую объясняют с осознанным планом ее главы. Это вовсе необязательно является неправдой, однако, не стоит забывать и об иных факторах.

Соцдемы весьма хорошо потрудились, чтобы привлечь в свои ряды молодых активистов, которые, в отличие от молодежи других партий, не какие-то цыплята, а зачастую — весьма ценные молодые деятели.

Этих активистов интересуют такие темы как права меньшинств, положение женщин и т.п. Экономическая левизна же их не привлекает, наоборот: в этом плане они могут быть даже несколько правые, особенно, когда их личный достаток — весьма приличен. Бедные же скорее выберут EKRE.

Также стоит отметить и нарастающий ”зеленый крен” соцдемов. Они подталкивают развитие возобновляемых источников энергии за счет энергетики, основанной на сланце. Также они активно говорят об ограничении вырубки лесов и запрете выращивания животных для шкур.

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