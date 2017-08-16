Анализ: открытие пункта обмена шприцов на Ситси является законным

Как следует из подготовленного по заказу Института развития здоровья (ИРЗ) независимого юридического анализа, открытие услуги снижения вреда в районе Пыхья-Таллин по адресу Ситси, 28 не противоречит цели использования помещения согласно строительного регистру, а поэтому является законным, сообщает институт посредством пресс-релиза.

В июне этого года Таллиннский департамент городского планирования выразил свою точку зрения, что поскольку, согласно строительному регистру, целью использования нежилой площади по адресу Ситсти 28-61 является ”другая коммерческая деятельность”, то открывать центр снижения вреда там нельзя.

Из подготовленного юридическим бюро Laesson ja Partnerid OÜ анализа следует, что связанная со шприцами деятельность отвечает назначению коммерческого помещения, поэтому цель использования нежилого помещения по адресу Ситси 28-61 не изменится в связи с деятельностью, связанной с обменом шприцев в центре снижения вреда. Исходя из результатов анализа ИРЗ продолжит подготовительные работы, чтобы в ближайшие недели открыть в районе Ситси центр снижения вреда вместе с услугой обмена шприцев.

”Необходимость в открытии центра снижения вреда в Пыхья-Таллине становится все актуальнее, особенно в свете опубликованной на прошлой неделе статистики — к сожалению, мы стоим на грани рекорда по количеству как новых случаев заболевания ВИЧ, так и смертей, связанных с передозировками”, — сказала директор ИРЗ Анника Веймер. ”Такие центры являются важным звеном в борьбе против распространения ВИЧ, а также в направлении зависимых людей на лечение. Центры снижения вреда распространены во всем мире и результат их деятельности является эффективным с научной точки зрения. Профессиональные специалисты услуги снижения вреда могут помочь зависимым людям и способствовать их возвращению в жизнь общества. Со своей стороны, мы должны обеспечивать необходимую поддержку для работы центров, а общество проявлять больше понимания.

Веймер подтвердила, что при открытии центра снижения вреда ИРЗ особое внимание уделит безопасности района — будут установлены камеры наблюдения и дополнительное освещение, будет ограничена траектория движения клиентов центра, планируется также использование живой охраны. ”Я понимаю беспокойство местных жителей, но в долгосрочной перспективе центр поможет повысить безопасность района: зависимые люди будут приносить на обмен использованные шприцы и меньше выбрасывать их на улице; зависимых будут направлять на лечение и т.д.”, — сказала Веймер. ”Опыт других центров не показывает увеличение преступности в районе”.

Институт развития здоровья искал помещения для центра снижения вреда в Пыхья-Таллине начиная с конца прошлого года. За это время было рассмотрено 12 возможных вариантов помещений, но, принимая во внимание все обстоятельства, выбор был сделан в пользу Ситси, 28. Ситси находится в таком районе Пыхья-Таллина, где в течение дня передвигается больше всего потребителей наркотиков, услуга там крайне необходима, так что с открытием центра медлить больше нельзя.

В Таллине работает вдобавок к планируемому по адресу Ситси, 28 центру еще два центра в центре города, в одном из которых происходит обмен шприцев. Шприцы обменивают также в ходе уличной работы. Всего в Эстонии 12 центров снижения вреда.

В Эстонии насчитывается 9 000 — 10 000 употребляющих внутривенные наркотики людей, из которых примерно 6 000 живет в Таллине. Каждые три дня в Эстонии умирает один человек от передозировки, что в основном является следствием поступления ”на рынок” новых аналогов фентанила. Эстонию характеризует самая высокая в Европейском Союзе распространенность потребления внутривенных наркотиков, а также смертность от передозировок на 100 000 жителей.

По состоянию на 1-го августа в этом году зарегистрировано 151 новых случаев заражения ВИЧ, что примерно на 25 процентов больше, чем за семь первых месяцев прошлого года. Если в прошлом году в течение первых пяти месяцев было зарегистрировано 39 смертей от передозировок, то в этом году за тот же период смертей зарегистрировано уже 54.