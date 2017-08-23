Анализ Минобр: число иностранных студентов выросло, как и зарплаты учителей

Министерство образования и науки опубликовало сегодня годовой анализ 2017, в котором представлен обзор, каким образом развиваются подведомственные министерству сферы. Особое внимание уделяется пяти сильным сторонам образования в Эстонии, из них на международном уровне сильнее всего выделяются хорошие навыки учащихся Эстонии и рост зарплат учителей.

Из годового анализа следует, что за десять лет число иностранных студентов в Эстонии выросло в четыре раза и сейчас составляет более 8 процентов от общего числа учащихся высших учебных заведений. Свои плоды принес и вклад в развитие обучения естественным, точным и техническим наукам — возрос как интерес к этим сферам деятельности, так и число выпускников этих специальностей. Увеличилось также число тех, кто закончил докторантуру, однако поставленной цели, 300 выпускников в год, Эстония все еще не достигла.

Министр Майлис Репс отметила, что наибольшее внимание на международном уровне привлекает высокий уровень наших основных школ. ”Мы не устаем повторять, что наши молодые люди, несомненно, лучшие в мире. Выпускники общеобразовательных школ и высших учебных заведений также обладают очень сильными навыками обработки информации. С другой стороны, понятно, что мы должны работать над тем, чтобы сократить число молодых людей с низким уровнем образования и критически посмотреть на то, какой выбор делают выпускники основной школы”, — сказала министр Репс.

На фоне других стран внимание заслуживает и очень быстрый рост зарплат учителей в Эстонии. С 2012 по 2016 год средняя зарплата учителей общеобразовательных школ выросла на порядка 50%. ”Работа воспитателей детских садов не менее важна, поэтому мы должны как можно быстрее сократить региональную разницу в зарплатах педагогов учреждений начального образования и поднять среднюю зарплату. Для этого в последующие годы местным самоуправлениям будут выделены субсидии в размере более десяти миллионов евро”, — отметила министр.

Выводы, представленные в годовом анализе, свидетельствуют о том, что молодые люди принимают все более активное участие в образовании и деятельности по интересам, а также прочей деятельности, связанной с работой с молодежью. Только десять процентов молодежи остаются не задействованы.

”Деятельность по интересам должна быть разнообразной, и быть доступна в каждом уголке Эстонии, потому что помимо школьного образования у каждого ребенка и молодого человека, независимо от его места жительства должна быть возможность заниматься тем, что ему нравится — петь в хоре, заниматься в кружке робототехники или ходить в спортшколу”, — сказала Майлис Репс.

Вместе с годовым анализом был также представлен основательный обзор успехов выпускников на рынке труда. Из него следует, что учеба себя оправдывает — приобретение более высокого уровня образования напрямую связано с более высокой зарплатой. С каждым последующим уровнем образования растет и показатель среднего дохода, такое же влияние оказывает и каждый год трудового стажа. Также имеет значение и доведение учебы до конца — практически ко всем уровням образования применима тенденция, что закончившие определенную ступень обучения получают более высокую зарплату, чем те, кто бросил учебу (разница составляет до 50%).