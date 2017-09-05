Анализ EPL: каким партиям отмена э-голосования может сыграть на руку

Плакаты в Таллинне против э-голосования во время местных выборов. 2013 год

Как стало известно во вторник, выявленная в эстонских ИД-картах уязвимость может повлечь за собой отмену электронного голосования на предстоящих 15 октября муниципальных выборах. Газета Eesti Päevaleht оперативно проанализировала, как отмена электронного голосования может сказаться на результатах выборов.

Когда в день выборов закрываются избирательные участки, начинается подсчет голосов. Первыми публикуются данные э-голосования, и картина расклада э-голосов обычно сильно отличается от той, которая в итоге будет по результатам подсчета всех голосов.

Причина проста: ”портрет” э-избирателя сильно отличается от избирателя ”типичного”: те, кто голосует по интернету, более молодые и дружат с технологиями. Это объясняет и тот факт, что обычно опирающаяся на более возрастного избирателя Центристская партия на э-выборах выступала гораздо хуже, чем в итоге по результатам подсчета всех голосов.

Таким образом отмена э-выборов может сыграть на руку центристам, но, вероятно, и EKRE, а также списку ”Союза Сависаара и ”Делового Таллинна”.

Прошлые местные выборы прошли в 2013 году, на них можно было голосовать как электронно, так и по старинке.

Тогда больше всего э-голосов получила партия IRL, второй результат показала Партия реформ, третий — соцдемы. Центристы (которые в итоге выборы выиграли) были лишь на четвертом месте, а EKRE на пятом. IRL получила в три раза больше э-голосов, чем Центристская партия — 34 743 (26%) против 12 442 (9%).

В итоге, правда, центристы не просто выиграли выборы, но поставили рекорд. Они набрали столько же голосов, сколько вторые (IRL) и третьи (Партия реформ) вместе:

1. Центристская партия — 31,9%, 199 876 голосов

2. IRL — 17,2%, 107 780 голосов

3. Партия реформ — 13,7%, 85 850 голосов

4. Социал-демократическая партия — 12,5%, 78 493 голосов

5. EKRE — 1,3%, 8337 голосов

Но с момента прошлым местных выборов прошло четыре года и кое-что в расстановке сил поменялось. Зато в 2015 году были парламентские выборы, и на них электронно проголосовало уже около трети избирателей (176 328 голосов из 577 910)..

В э-выборах тогда первой была Партия реформ — 66 283 э-голосов — 38% от всех э-голосов.

На втором месте была партия IRL, на третьем — соцдемы. Центристы были только пятыми: 13 437 э-голосов, 8% от всех э-голосов. Центристы даже оказались по этому показателю слабее Свободной партии.

В итоге парламентские выборы выиграла Партия реформ (27,7%, 158 971 голосов). Центристы пришли вторыми (24,8%, 142 460 голосов). За реформистов в интернете проголосовали 42 процента всех их избирателей, за центристов — только 9%.

Итак, что в 2017 году может пойти по-другому?

Можно предположить, что процент тех, кто хотел бы проголосовать электронно, в этом году был бы велик. Поэтому можно сделать вывод, что проблемы с ИД-картами влияют на большее, чем обычно, число потенциальных избирателей. Часть из них, конечно, пойдет на ”бумажные” выборы, но часть просто не пойдет голосовать.

Вероятно, в таком случае не пошли бы на выборы более молодые избиратели, у которых еще и нет опыта участия в традиционных выборах, а на участки пришло бы больше тех, кто раньше уже ходил голосовать. Значит — больше людей среднего и старшего возраста.

В итоге, можно сделать вывод, что отмена э-голосования сыграла бы на руку силам, которые апеллируют к более возрастным и далеким от технологий людям: то есть Центристской партии, избирательному союзу Сависаара и EKRE.

Конечно, примеры, которые мы рассматривали, говорят о популярности партий два и четыре года назад. Так, например, поддержка IRL сейчас — на уровне проходного барьера, в то время как EKRE борется с соцдемами за третье место.

Тот факт, что с этого года в местных выборах могут принимать участие 16-17-летние, видимо, сильно не скажется на результатах выборов вне зависимости от способа голосования, так как явка молодых избирателей, скорее всего, будет низкой.

Э-голосование должно начаться через месяц — 5 октября.