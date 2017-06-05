Аналитик: война против Европы остановится лишь с исчезновением халифата

Политолог и аналитик Тоомас Алаталу пишет на страницах Eesti Päevaleht о том, что теракт в Лондоне показал, что в борьбе против террористических группировок следует сделать кардинальные изменения.

Алаталу отметил, что если пока еще акты выражения солидарности и коллективные демонстрации, призванные показать, что народ не боится террористов, работают, то в скором времени перестанут.

По словам Алаталу, большую проблему представляет несовершенство законодательств и отсутствие обмена информацией между государствами. ”Законодатели разводят руками и не меняют законы, правительства выражают соболезнования и солидарность, а граждане погибают”, — написал обозреватель.

”Еще не поздно для того, чтобы взять границы под контроль и выяснить, кому удалось незаметно проникнуть в Европу. И тут не должно быть находящихся вне закона территорий, куда полиция не осмеливается вторгаться”, — подчеркнул Алаталу.

”Ни в коем случае в качестве свободы нельзя рассматривать участие граждан Европы в военных действиях где-то в другом месте. Не говоря уже о войне против самой Европы. Покуда нам объявлена война и на нас нападают — а конец этому можно будет праздновать только после исчезновения халифата — в действующих законах (принятие новых неизбежно, но требует времени) должна действовать их наиболее жесткая сторона, а не минимальная из предусмотренных возможностей”.