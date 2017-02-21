Американский сенатор: я бы хотел видеть постоянное присутствие военных США в странах Балтии

Находящийся в Литве с визитом сенатор США, демократ Ричард Дурбин во вторник заявил, что военнослужащие США в странах Балтии должны быть дислоцированы на постоянной основе, пишет ru.delfi.lt со ссылкой на BNS.

"Я бы хотел видеть постоянное присутствие военных США в странах Балтии не только для дополнения усилий наших союзников по НАТО, но также и для обеспечения обязательств США перед суверенитетом и безопасностью стран Балтии", — сказал сенатор журналистам в Президентском дворце после встречи с президентом Далей Грибаускайте.

С 2014 года после аннексии Крыма США направили в каждую из стран Балтии и Польшу по роте своих военных. В Балтийских странах также были размещены специальные силы США. В этом году для участия в учениях в Литве чаще будет бывать батальон из дислоцированной США в Польше бригады. "Мы должны и впредь делать все, что в наших силах, чтобы помочь странам Балтии защитить себя", — сказал Дурбин.

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Американский политик литовского происхождения также обсудил с президентом просьбы Литвы к США принять более деятельное участие в обеспечении противовоздушной обороны (ПВО) стран Балтии.

Дурбин сказал, что поддерживает стремление Литвы получить от США больше гарантий в плане ПВО. "Это очень важно для обеспечения того, чтобы страны Балтии не были уязвимы в случае агрессии Путина (президента России Владимира Путина — ред.), и я это полностью поддерживаю", — сказал сенатор.

"Я к этому готов. Как член Комитета по ассигнованиям, комитета, который тратит деньги, я готов (добиваться средств ПВО для стран Балтии). Я уверен, что это важное обязательство, которое мы должны взять на себя перед Польшей и Балтийскими странами", — добавил он. О возможностях США обеспечить ПВО стран Балтии президент на прошлой неделе говорила с вице-президентом США Майком Пенсом.