Американский полковник: США следует прекратить двухсторонние военные отношения с Эстонией

Во вторник американский полковник Коди Л. Зильхавер поделился на сайте smallwarsjournal.com своими мыслями по поводу отношений Эстонии, США и НАТО.

Зильхавер обучался в военно-воздушном колледже культуре регионов, где сосредоточился на вопросах безопасности в Финляндии, Латвии и Эстонии. Полковник две недели провел в Эстонии, общаясь с местными и американскими дипломатами. Зильхавер считает, что после распада СССР Эстония слишком быстро присоединилась к НАТО и что местное русскоязычное население крайне легко поддается воздействию со стороны Москвы.

„Россия может применять информационные операции с целью оказания давления на имеющих право голоса русскоязычных жителей Эстонии и посредством выборов вернуть Эстонию в сферу влияния России, что подорвало бы НАТО. Поэтому США следует прекратить в Эстонии "Европейскую инициативу сдерживания" (European Reassurance Initiative), которая только провоцирует Россию, до той поры, пока Эстония сможет объединиться с русскоязычным населением, культивируя свои медиаканалы, сделав русский язык государственным и изменив законы о выборах”, — пишет офицер.

Рассуждая о присоединении Эстонии к НАТО, он отмечает, что оно стало возможным благодаря желанию президента Буша получить поддержку Прибалтики по вопросу войны в Ираке: „В то время как Франция и Германия не согласились с инновацией США по Ираку и поставили под сомнение кандидатуру Эстонии, США все же протащили членство Эстонии”.

Возвращаясь к теме русскоязычного населения, американец ссылается на рапорт правительства, в котором отмечается, что в Эстонии бок-о-бок живут два обособленных сообщества, которые пересекаются лишь поверхностно. ”Тот факт, что четверть населения Эстонии восприимчива к российской пропаганде и имеет право голоса, таит в себе серьезную опасность того, что Россия может склонить их к выбору более предпочтительных для нее кандидатов. В результате этого некоторые пророссийские политические лидеры в свою очередь могут оказать влияние на общественное мнение, что заставит и руководителей государства стать более восприимчивыми к России”, — продолжает он.

„Возникшие в Эстонии в 2016 году во время президентских выборов сложности со сбором голосов показывают, что политическому единству эстонцев далеко до единодушия и прочности. Несмотря на то, что говорящие по-русски неграждане не могут голосовать на выборах в парламент, пророссийская Центристская партия набрала аж 25% голосов”.

„Прямые инвестиции американцев в военную инфраструктуру Эстонии, в том числе размещение войск, не является подходящим способом для оказания положительного влияния на русскоязычное население Эстонии, которое может контролировать политическое будущее Эстонии”, — уверен Зильхавер.

„США следует прекратить свои двухсторонние военные отношения с Эстонией и сконцентрироваться на сотрудничестве в рамках НАТО. Направление подразделений напрямую из США в Эстонию обладает хоть и продиктованным благими намерениями, но провокационным для Москвы посылом, что совершенно излишне. Только представьте себе реакцию США, если бы Россия отправила бригаду в Мексику, чтобы провести там вместе с местными войсками антинаркотические операции у границы США”, — рассуждает он.

В конце статьи отмечается, что речь идет о личном мнении Зильхавера, которое не отображает позицию сил обороны, министерства обороны и правительства США.

Статью на английском языке можно прочитать по ссылке.