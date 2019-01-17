Американский политобозреватель: почему США должны вкладывать свои ресурсы в территориальную целостность Эстонии?

Карлсон утверждал, что СССР развалился 25 лет назад, и его последователь Россия — не то государство, которое напало бы на Западную Европу.

Поэтому Карлсон спросил, почему США должны вкладывать свои ресурсы в территориальную целостность Эстонии?

Затем он спросил Тафура, поддерживает ли он начало ядерной войны, чтобы защитить Латвию? "Другими словами, наши дети могут умереть за Латвию, потому что это каким-то образом защищает правовое государство", — отметил он.

Тафур возразил, что если страны Балтии станут жертвой вторжения России, то Восточная и Западная Европа будут следующими потенциальными целями Кремля. Карлсон же парировал, что его аргументы основываются на реалиях 2019 года, а не 1945, как у Тафура.