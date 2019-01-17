17.01.2019, 14:01

Американский политобозреватель: почему США должны вкладывать свои ресурсы в территориальную целостность Эстонии?

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rus.delfi.ee
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Американский политобозреватель: почему США должны вкладывать свои ресурсы в территориальную целостность Эстонии?
Foto: Richard Drew, AP

Во вторник веером на американском телеканале Fox News состоялись дебаты на тему защиты стран Балтии между консервативным политическим обозревателем Такером Карлсоном и советником по внешней политике Барака Обамы Дэвидом Тафуром.

Карлсон утверждал, что СССР развалился 25 лет назад, и его последователь Россия — не то государство, которое напало бы на Западную Европу.

Поэтому Карлсон спросил, почему США должны вкладывать свои ресурсы в территориальную целостность Эстонии?

Затем он спросил Тафура, поддерживает ли он начало ядерной войны, чтобы защитить Латвию? "Другими словами, наши дети могут умереть за Латвию, потому что это каким-то образом защищает правовое государство", — отметил он.

Тафур возразил, что если страны Балтии станут жертвой вторжения России, то Восточная и Западная Европа будут следующими потенциальными целями Кремля. Карлсон же парировал, что его аргументы основываются на реалиях 2019 года, а не 1945, как у Тафура.

На слова Карлсона отреагировал в Twitter президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, который напомнил, что Эстонии посылала своих солдат в Афганистан и Ирак на помощь США.

"То есть все похороны эстонских солдат, которые погибли, помогая США в Афганистане и Ираке, были напрасны? Пожалуйста, ответьте. Да или нет", — написал Ильвес.

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