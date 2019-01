Американский политобозреватель: почему США должны вкладывать свои ресурсы в территориальную целостность Эстонии?

На слова Карлсона отреагировал в Twitter президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, который напомнил, что Эстонии посылала своих солдат в Афганистан и Ирак на помощь США.

"То есть все похороны эстонских солдат, которые погибли, помогая США в Афганистане и Ираке, были напрасны? Пожалуйста, ответьте. Да или нет", — написал Ильвес.

So all the funerals I went to for Estonian soldiers who died supporting the US in Afghanistan and Iraq were for naught? Please answer. Yes or No. https://t.co/rk3sM8fUAw