20.06.2018, 12:35

Американский аналитик о словах посольства РФ в адрес Криштафовича: деградация официальной линии заявлений РФ принимает множество форм

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rus.delfi.ee
EST
Vastuvõtt Vene saatkonnas
Vene Föderatsiooni saatkondFoto: Andres Putting

Общественный деятель Евгений Криштафович прокомментировал один из постов посольства России в Эстонии. В ответ из посольство РФ упрекнуло Криштафовича в том, что он потешается на тему нацизма. Инцидентом заинтересовался американский аналитик и обозреватель Пол Гобл и написал, что данный случай наглядно показывает официальную линию заявлений РФ.

"Деградация официальной линии заявлений РФ принимает множество форм, но одна из ярчайших представлена сегодня тем, что посольство России в Таллинне сказало Евгению Криштафовичу", — пишет Гобл в своем блоге.

”Ваши потуги по отработке британских установок на тему уравнивания России и Рейха лишь подтверждают плоскость и примитивность мышления. Потешаясь на тему нацизма, помните, что если бы не советский воин, в лучшем случае вы были бы абажуром, в худшем — мылом”, — обратилось в Facebook посольство РФ к Криштафовичу.

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"Посольство РФ в столице Эстонии выступило с, как ему кажется, неопровержимой защитой своей позиции, — комментирует аналитик, — С одной стороны, это не более чем использование Россией вклада СССР в победу над Гитлером в качестве универсального морального растворителя, который якобы освобождает ее от любой ответственности за другие совершенные ею действия. Это позиция, которую Владимир Путин безоговорочно продвигал с тех пор, как стал президентом РФ".

"Но с другой стороны, это пример растущей грубости российских дипломатов, которые до недавнего времени в основном вели себя лучше, чем ведущие московских телевизионных ток-шоу, но теперь, кажется, опустились до уровня самых скверных из них, используя подобный "аргумент", как это сделало посольство РФ в Таллинне в этом случае", — считает Гобл.

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Как рассказал Delfi Криштафович, некоторые комментарии посольства исчезли через день. ”Я попросил их выдать мне удостоверение русофоба. Мы обсуждали эту тему. У них, видимо, был День России. Дурно праздновали, по-другому объяснить не могу их комментарии. Но там были и другие, на следующий день они стерли”, — прокомментировал Криштафович.

Он добавил, что не собирается делать каких-либо действий по поводу этих комментариев посольства. ”Просто констатация факта: это даже комментировать сложно. К заявлением посольства серьезно относиться нельзя. Что, мне к Марии Захаровой обратиться что ли?” — с сарказмом спрашивает Криштафович.

18 июня портал Delfi связался с посольством РФ в Эстонии. На инфолинии попробовали соединить с пресс-аташе посольства, но он не взял трубку.

Сегодня, 20 июня корреспондент портала вновь связался по телефону с посольством. В дипломатическом представительстве обещали дать письменный ответ по электронной почте.

Что примечательно, переписка Криштафовича и посольства, к сегодняшнему дню удалена полностью.

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