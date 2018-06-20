Американский аналитик о словах посольства РФ в адрес Криштафовича: деградация официальной линии заявлений РФ принимает множество форм

"Посольство РФ в столице Эстонии выступило с, как ему кажется, неопровержимой защитой своей позиции, — комментирует аналитик, — С одной стороны, это не более чем использование Россией вклада СССР в победу над Гитлером в качестве универсального морального растворителя, который якобы освобождает ее от любой ответственности за другие совершенные ею действия. Это позиция, которую Владимир Путин безоговорочно продвигал с тех пор, как стал президентом РФ".

"Но с другой стороны, это пример растущей грубости российских дипломатов, которые до недавнего времени в основном вели себя лучше, чем ведущие московских телевизионных ток-шоу, но теперь, кажется, опустились до уровня самых скверных из них, используя подобный "аргумент", как это сделало посольство РФ в Таллинне в этом случае", — считает Гобл.

Как рассказал Delfi Криштафович, некоторые комментарии посольства исчезли через день. ”Я попросил их выдать мне удостоверение русофоба. Мы обсуждали эту тему. У них, видимо, был День России. Дурно праздновали, по-другому объяснить не могу их комментарии. Но там были и другие, на следующий день они стерли”, — прокомментировал Криштафович.

Он добавил, что не собирается делать каких-либо действий по поводу этих комментариев посольства. ”Просто констатация факта: это даже комментировать сложно. К заявлением посольства серьезно относиться нельзя. Что, мне к Марии Захаровой обратиться что ли?” — с сарказмом спрашивает Криштафович.

18 июня портал Delfi связался с посольством РФ в Эстонии. На инфолинии попробовали соединить с пресс-аташе посольства, но он не взял трубку.

Сегодня, 20 июня корреспондент портала вновь связался по телефону с посольством. В дипломатическом представительстве обещали дать письменный ответ по электронной почте.

Что примечательно, переписка Криштафовича и посольства, к сегодняшнему дню удалена полностью.