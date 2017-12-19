19.12.2017, 10:12

Американцы инвестируют в развитие авиабазы Эмари 13,9 миллиона долларов

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rus.delfi.ee
EST
Eesti jänes jookseb koos USA moodsaima hävitajaga
Foto: Andres Putting

В оборонном бюджете США на следующий год предусмотрено 13,9 млн долларов на развитие авиабазы в Эмари. Всего США инвестируют в авиабазы по всей Европе 200 млн долларов.

По словам и.о. заведующего отдела стратегической коммуникации Министерства обороны Андреса Санга, инвестиции в Эмари будут совершены исходя из нужд НАТО и помогут усовершенствовать инфраструктуру базы. Выделенные средства пойдут на расширение перрона для истребителей и топливных построек.

Когда точно начнется строительство, пока неизвестно.

С 2015 года в рамках ERI/EDI (European Reassurance Initiative / European Deterrence Initiative) США инвестировали в Эмари в общей сложности более 32 млн долларов.

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