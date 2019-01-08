Американцы и эстонцы учатся воевать в зимних условиях в Лапландии

Базовый курс по военным действиям в зимнее время стартовал в понедельник и продлится до конца следующей недели.

Американские военные участвовали в учениях в Соданкюля и раньше, но эстонцы проходят подобную подготовку впервые. В этот раз в учениях принимают участие около десятка американских и четыре эстонских солдата.

"Американцы посещают эти курсы с 2014 года. Эстонцы попросили разрешения принять участие, и на курсах нашлось место для них", — поясняет глава учений капитан Егерской бригады Микаэль Айкио.

На курсах солдат обучают, к примеру, тому, как выбраться из проруби в полном военном снаряжении и с лыжами на ногах. Кроме того, участники курсов тренируют различные техники передвижения на лыжах.

Наряду с иностранцами, на курсах проходят практику сотрудники оборонительных сил и Погранохраны Финляндии, а также финские резервисты.