05.07.2018, 15:54

Аллик: результат насильственного обучения эстонскому — не интеграция, а злоба и обострение межнациональных отношений

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rus.delfi.ee
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Jaak Allik
Jaak AllikFoto: Eva Ligi

По словам социал-демократа Яака Аллика, предвыборное обещание партии ”Отечества” о 100% переводе русских школ и детсадов на эстонский язык является провокацией, которая может обернуться опасным результатом.

”Все попытки насильственно обучить людей эстонскому языку обречены на провал. Результатом этих попыток является не интеграция, а злоба к эстонскому языку и обострение межнациональных отношений в Эстонии”, — считает Яак Аллик.

По словам социал-демократа, главная проблема образовательной системы в Эстонии заключается не в изучении языкa, а в отсутствии общения между эстонскими и русскоязычными ребятами.

”Решением этой проблемы могла бы стать Единая школа и двуязычный детский сад, в которых учатся вместе и эстоноязычные, и русскоязычные дети. Таким образом дети с детства бы росли и воспитывались вместе, научились бы друг друга понимать и уважать. В то же время предметы в такой школе (не только родной язык и литература) русскоязычные ребята могли бы при желании проходить на своем родном языке”, — убежден Яак Аллик.

По словам Аллика, его коллеги по партии вместе с экспертами из сферы образования уже собирались за круглым столом, темой которого была Единая школа. Соцдем считает, что дискуссии об образовании должны быть, в первую очередь, сосредоточены в профессиональной сфере, а не на предвыборной площадке.

”В то же время нужно отдавать себе отчет, что на создание системы Единой школы, которая начинается с детского сада, уйдет 10-15 лет. И такой проект может быть успешен лишь на добровольной основе и при помощи специальной государственной программы”, — добавил Яак Аллик.

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”Если же ”Отечество” надеется своим лозунгом завоевать голоса на выборах, то избиратели достаточно умны, чтобы спросить у них, сколько членов из этой партии готовы пойти работать в детсады и школы в Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Ласнамяэ”, — заключил Аллик.

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