Аллик: результат насильственного обучения эстонскому — не интеграция, а злоба и обострение межнациональных отношений

По словам социал-демократа Яака Аллика, предвыборное обещание партии ”Отечества” о 100% переводе русских школ и детсадов на эстонский язык является провокацией, которая может обернуться опасным результатом.

”Все попытки насильственно обучить людей эстонскому языку обречены на провал. Результатом этих попыток является не интеграция, а злоба к эстонскому языку и обострение межнациональных отношений в Эстонии”, — считает Яак Аллик.

По словам социал-демократа, главная проблема образовательной системы в Эстонии заключается не в изучении языкa, а в отсутствии общения между эстонскими и русскоязычными ребятами.

”Решением этой проблемы могла бы стать Единая школа и двуязычный детский сад, в которых учатся вместе и эстоноязычные, и русскоязычные дети. Таким образом дети с детства бы росли и воспитывались вместе, научились бы друг друга понимать и уважать. В то же время предметы в такой школе (не только родной язык и литература) русскоязычные ребята могли бы при желании проходить на своем родном языке”, — убежден Яак Аллик.