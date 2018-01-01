01.01.2018, 09:35

Аллик: почему ETV выбрал ведущим новогодней программы актера, который плохо говорит по-эстонски?

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rus.delfi.ee
EST
Jaak Allik - oktoober 2016
Foto: Sven Arbet

Политик Яак Аллик в соцсетях недоумевает, почему новогоднюю программу на ETV вел человек, плохо говорящий на эстонском.

”Целый день прямое включение ETV с площади Вабадузе вместе с Маргусом Сааром ведет хороший русский актер Николай Бенцлер. Делает он это на эстонском языке, с акцентом. Он зачитал почти все вопросы Келли Сильдару с бумажки и в итоге сказал, что то, что Келли повредила ногу и не может участвовать в олимпиаде, очень круто”, — написал вчера Аллик в Facebook.

”Что этим хочет доказать руководство ETV? Что у нас есть русские, которые владеют эстонским? Мы это и так знаем. Единственное, что могло бы сыграть положительно, это если бы Бенцлер вел программу на русском и настроил проживающего в Эстонии русскоязычного зрителя на волну ETV, вместо волны ПБК. Но на это руководство ETV почему-то не осмелилось”.

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