Аллар Йыкс: как в частной жизни, так и в политике доверие завоевывают одинаково

”Если говорить о частной жизни, то параграф 19 в конституции гласит, что у каждого есть право на свободу самовыражения. Один из создателей конституции когда-то сказал, что право на любовь — это высшая степень самовыражения. Это означает, что у меня есть право делать все, если это никому не мешает”, — добавил Йыкс. ”Право любить, право быть любимым, доверять и заботиться, исходят из параграфа 10. Для меня любовь — это личный нематериальный интерес к другому человеку, который основывается на доверии и заботе”.
Недавно Аллар Йыкс, стремясь стать более хорошим отцом и дедом, спросил себя, о чем бы он сожалел больше всего, если бы завтра не настало? ”Вряд ли я бы сожалел, что слишком мало выступал в суде или на конференциях. Прежде всего о том, что не поехал к внукам, когда у меня была возможность. Несмотря на то, что они первым делом бы спросили — дедушка, почему у тебя так мало волос?”, — пошутил Йыкс.
На прошедшей сегодня в Nordic Hotel Forum конференции, посвященной Дню отца, выступили наместник Сетуской волости Ааре Хырн, актриса Мари Лилль, юрист Аллар Йыкс, председатель совета SA Väärtustades Elu Меэго Реммель, новоиспеченные родители Анни и Томи Рахула, детский психиатр Пирет Виснапуу-Бернадт, спортсмен и предприниматль Кайдо Хёёвельсон. В дебате ”В какой модели семьи нуждается сегодняшнее общество?” приняли участие предводитель MTÜ Lasterikkad Isad Таави Тамкиви, член Рийгикогу Урве Пало, адвокат Хелен Хяяль и психиатр-психотерапевт Андрес Сильд.
Конференцию проводит фонд SA Väärtustades Elu (www.save.ee), под эгидой которого конференции, посвященные Дню матери и Дню отца проводят уже с 2012-го года.
Конференцию поддерживают Совет по налогам на азартные игры и Совет церквей Эстонии.