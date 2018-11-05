Аллар Йыкс: как в частной жизни, так и в политике доверие завоевывают одинаково

”Выборы приближаются, поэтому нам дают различные обещания и пытаются заманить. Если мы хотим кому-то понравиться в частной жизни, то действуем точно так же — обещаем красивых детей и умного супруга”, — отметил Аллар Йыкс. ”Также в обоих случаях прибегают к запугиванию — если ты не выберешь меня, то это обернется последствиями. На выборах, конечно, еще используют т.н подсадных уток, но я не представляю, как можно понравиться другому человеку в частной жизни, используя чужую личность”.

Йыкс поднял вопрос, должен ли человек доверять государству? ”Кажется, что должен, иначе государство не будет его защищать. Но должно ли государство доверять человеку?”, — спросил Аллар Йыкс у участников конференции. ”Что делать, если люди сами употребляют вредные продукты и приводят себя к болезни? Поднимем налоги. Что делать, если люди пьют? Поднимем налоги и введем запреты. Это указывает на то, что государство не доверяет человеку. Но значит ли это, что оно о нем не заботится?”

По словам юриста, в Эстонии действуют самые мягкие правила относительно слежки за людьми и сбора о них необходимой информации. ”Это не доверие, но может быть, это забота?”, — сказал Йыкс.

По словам Аллара Йыкса, ни в конституции Эстонской республики, ни в одном другом законе не прописано определение любви, но его можно оттуда вывести. ”Параграф 53 и 54 конституции гласят, что каждый обязан любить и беречь природу, к тому же, у человека есть обязанность защищать свою родину и любить Эстонию”.