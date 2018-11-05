05.11.2018, 19:20

Аллар Йыкс: как в частной жизни, так и в политике доверие завоевывают одинаково

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rus.delfi.ee
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Allar Jõks väljub raadiomajast
Allar JõksFoto: Andres Putting

На прошедшей сегодня конференции ”Хочу нормальную семью!”, посвященной Дню Отца, юрист Аллар Йыкс сказал, что между двумя людей самым важным актом проявления доверия является брак, а между человеком и государством — акт голосования, и в каком-то смысле способы завоевания доверия в обоих случаях схожи.

”Выборы приближаются, поэтому нам дают различные обещания и пытаются заманить. Если мы хотим кому-то понравиться в частной жизни, то действуем точно так же — обещаем красивых детей и умного супруга”, — отметил Аллар Йыкс. ”Также в обоих случаях прибегают к запугиванию — если ты не выберешь меня, то это обернется последствиями. На выборах, конечно, еще используют т.н подсадных уток, но я не представляю, как можно понравиться другому человеку в частной жизни, используя чужую личность”.

Йыкс поднял вопрос, должен ли человек доверять государству? ”Кажется, что должен, иначе государство не будет его защищать. Но должно ли государство доверять человеку?”, — спросил Аллар Йыкс у участников конференции. ”Что делать, если люди сами употребляют вредные продукты и приводят себя к болезни? Поднимем налоги. Что делать, если люди пьют? Поднимем налоги и введем запреты. Это указывает на то, что государство не доверяет человеку. Но значит ли это, что оно о нем не заботится?”

По словам юриста, в Эстонии действуют самые мягкие правила относительно слежки за людьми и сбора о них необходимой информации. ”Это не доверие, но может быть, это забота?”, — сказал Йыкс.

По словам Аллара Йыкса, ни в конституции Эстонской республики, ни в одном другом законе не прописано определение любви, но его можно оттуда вывести. ”Параграф 53 и 54 конституции гласят, что каждый обязан любить и беречь природу, к тому же, у человека есть обязанность защищать свою родину и любить Эстонию”.

”Если говорить о частной жизни, то параграф 19 в конституции гласит, что у каждого есть право на свободу самовыражения. Один из создателей конституции когда-то сказал, что право на любовь — это высшая степень самовыражения. Это означает, что у меня есть право делать все, если это никому не мешает”, — добавил Йыкс. ”Право любить, право быть любимым, доверять и заботиться, исходят из параграфа 10. Для меня любовь — это личный нематериальный интерес к другому человеку, который основывается на доверии и заботе”.

Недавно Аллар Йыкс, стремясь стать более хорошим отцом и дедом, спросил себя, о чем бы он сожалел больше всего, если бы завтра не настало? ”Вряд ли я бы сожалел, что слишком мало выступал в суде или на конференциях. Прежде всего о том, что не поехал к внукам, когда у меня была возможность. Несмотря на то, что они первым делом бы спросили — дедушка, почему у тебя так мало волос?”, — пошутил Йыкс.

На прошедшей сегодня в Nordic Hotel Forum конференции, посвященной Дню отца, выступили наместник Сетуской волости Ааре Хырн, актриса Мари Лилль, юрист Аллар Йыкс, председатель совета SA Väärtustades Elu Меэго Реммель, новоиспеченные родители Анни и Томи Рахула, детский психиатр Пирет Виснапуу-Бернадт, спортсмен и предприниматль Кайдо Хёёвельсон. В дебате ”В какой модели семьи нуждается сегодняшнее общество?” приняли участие предводитель MTÜ Lasterikkad Isad Таави Тамкиви, член Рийгикогу Урве Пало, адвокат Хелен Хяяль и психиатр-психотерапевт Андрес Сильд.

Конференцию проводит фонд SA Väärtustades Elu (www.save.ee), под эгидой которого конференции, посвященные Дню матери и Дню отца проводят уже с 2012-го года.

Конференцию поддерживают Совет по налогам на азартные игры и Совет церквей Эстонии.

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