Аллан Алакюла покидает совет Таллиннского телевидения

Таллиннская городская управа отозвала из совета Tallina TV Аллана Алакюла и назначила членом совета вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, сообщает Раэпресс.

Аллан Алакюла представил соответствующее заявление 23 января.

В состав совета входят Леонид Михайлов, Андрес Коллист, Кая Лаанмяэ, Тойво Тоотсен и Айни Хярм. Теперь к ним с завтрашнего дня добавится Калле Кландорф. Учредителем Таллиннского телевидения является город Таллинн.