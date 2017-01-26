Аллан Алакюла покидает совет Таллиннского телевидения

Таллиннская городская управа отозвала из совета Tallina TV Аллана Алакюла и назначила членом совета вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, сообщает Раэпресс.
Аллан Алакюла представил соответствующее заявление 23 января.
В состав совета входят Леонид Михайлов, Андрес Коллист, Кая Лаанмяэ, Тойво Тоотсен и Айни Хярм. Теперь к ним с завтрашнего дня добавится Калле Кландорф. Учредителем Таллиннского телевидения является город Таллинн.
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