Алководители, воры и драчуны: среди таксистов легко могут оказаться люди с криминальным прошлым

”Мы ехали по Вабадузе пст в сторону Лаагри. Такси все время отклонялось на встречную полосу и внезапно водитель просто заснул. Мне пришлось хлопнуть его по голове, чтобы он проснулся”, — описывает свой опыт один из пассажиров. Другой пассажир рассказывает, как водитель заказанной через приложение Taxify машины приехал пьяным, так что пришлось отказаться от посадки.