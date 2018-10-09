Алководители, воры и драчуны: среди таксистов легко могут оказаться люди с криминальным прошлым

Местные самоуправления не справляются с осуществлением надзора за услугами в сфере таксоизвоза. В крупных таксофирмах имеющие уголовное наказание водители не работают, а вот платформы не проверяет никто. В итоге в проигрыше оказывается пассажир, который вынужден доверять свою безопасность водителю, о котором ничего не знает, пишет Eesti Päevaleht.
”Мы ехали по Вабадузе пст в сторону Лаагри. Такси все время отклонялось на встречную полосу и внезапно водитель просто заснул. Мне пришлось хлопнуть его по голове, чтобы он проснулся”, — описывает свой опыт один из пассажиров. Другой пассажир рассказывает, как водитель заказанной через приложение Taxify машины приехал пьяным, так что пришлось отказаться от посадки.