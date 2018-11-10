Алиса Блинцова: заявление Егорова является ложью

"3 октября на собрании правления председатель правления Валев Калд передал совету и правлению партии заявление о том, что 3 октября 2018 года он помимо поста председателя правления покидает вообще политику.

Также, позже рассказал об этом редакции Delfi. Закон о НКО предусматривает, что выход из правления носит уведомительный характер, то есть достаточно заявления лица.

На этом же собрании было решено провести выборы нового председателя на следующем собрании правления. Приглашение на собрание правления 31.10.2018 традиционно было разослано всем членам правления ОЛПЭ оповещением по СМС за неделю. Анатолий Егоров был информирован о том, что этот вопрос будет рассматриваться еще 3 октября, поэтому его заявление о том, что он, якобы, об этом не знал, является ложью.

Ради такого важного вопроса 31.10.2018 на собрание правления пришли 2 члена совета, 7 членов правления и сам Валев, который на тот момент уже не являлся ни председателем, ни членом правления, о чем он заявил в присутствии 9 человек.