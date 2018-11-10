10.11.2018, 15:16

Алиса Блинцова: заявление Егорова является ложью

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rus.delfi.ee
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Foto: Julia Kalinina

Член правления Объединенной левой партии Эстонии Алиса Блинцова опровергла заявление Анатолия Егорова, который сказал, что новый председатель ОЛПЭ захватил власть в партии.

"3 октября на собрании правления председатель правления Валев Калд передал совету и правлению партии заявление о том, что 3 октября 2018 года он помимо поста председателя правления покидает вообще политику.

Также, позже рассказал об этом редакции Delfi. Закон о НКО предусматривает, что выход из правления носит уведомительный характер, то есть достаточно заявления лица.

На этом же собрании было решено провести выборы нового председателя на следующем собрании правления. Приглашение на собрание правления 31.10.2018 традиционно было разослано всем членам правления ОЛПЭ оповещением по СМС за неделю. Анатолий Егоров был информирован о том, что этот вопрос будет рассматриваться еще 3 октября, поэтому его заявление о том, что он, якобы, об этом не знал, является ложью.

Ради такого важного вопроса 31.10.2018 на собрание правления пришли 2 члена совета, 7 членов правления и сам Валев, который на тот момент уже не являлся ни председателем, ни членом правления, о чем он заявил в присутствии 9 человек.

На собрании отсутствовал член правления А. Егоров (В. Кручинин являлся членом совета, и его присутствие было не обязательно), но так как у правления был кворум (7 из 9), то выборы состоялись без его участия. Таким образом, новый председатель правления Мстислав Русаков выбран в полном соответствии с положениями Устав и нет никаких оснований полагать, что были нарушения. Сам господин Егоров не указал ни на один пункт этих якобы нарушений.

Письмо его было наполнено ложными фактами и явно нацелено на конфликт и раскол партии. Вслед за этим письмом по цепочке сразу же последовала реакция другого участника раскола В. Дроздова, который без согласования с руководством и другими членами партии разослал во все известные ему СМИ (более 100 адресов) еще более развернутую клевету на действия правления. Третий участник акции В.Кручинин проводил в это время активную контрагитацию среди других членов партии против новоизбранного председателя правления. Об этом бесцеремонном поведении нам сообщали возмущенные члены партии.

На последнем собрании правления, которое состоялось на следующий день 6 ноября 2018 года, участники кампании по дискредитации, были исключены из партии. Собрание прошло в полном соответствии с уставом. На основании нашего устава лицо, исключённое из партии, автоматически исключается из всех выборных органов, то есть в данном случае из правления и совета.

8 ноября прошёл Совет ОЛПЭ, на котором было поддержано решение правления как по назначению Мстислав Русакова председателем правления партии, так и по исключению указанных выше лиц из партии. В этот же день было учреждено региональное отделение ОЛПЭ в Ида-Вирумаа, которое, в свою очередь, приветствовало как избрание нового председателя правления, так и исключение из партии интриганов. Также было проведено интернет-голосование среди партийного актива, 90% которого поддержало исключение из партии вышеназванных лиц".

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