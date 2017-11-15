Алена Курбатова: В вопросах ВИЧ государство занято латанием дыр

На прошедшем вчера в Рийгикогу заседании круглого стола с участием экспертов в сфере борьбы с ВИЧ заведующая отделом профилактики инфекционных болезней и наркомании ИРЗ Алена Курбатова отметила, насколько важно повышать информированность среди врачей. Она также добавила, что много делается для того, чтобы остановить распространение ВИЧ, но все же недостаточно.

В следующем году на лечение ВИЧ государство планирует выделить дополнительно 5 миллионов евро, которых, по мнению участников круглого стола, недостаточно для лечения всех больных. Сейчас на лечение 4000 человек уходит 14 миллионов евро. На лечение следующих 3000 человек 5 миллионов евро будет недостаточно.

”ВИЧ — это сфера, в которой пока еще не придумано новых революционных методов, — отметила Алена Курбатова. — Сейчас мы вынуждены отметить, что работа велась недостаточно хорошо. Для повышения компетентности революционных решений нет. В учебные программы тема включена с самого начала обучения. Но, к сожалению, пока справишься с одной проблемой, возникает другая. Происходит постоянное латание дыр”.

Сейчас людей с положительным диагнозом на ВИЧ насчитывается около 5000, в этом году было зафиксировано198 новых случаев. На конец октября лечение от ВИЧ получают 4075 человек. Это означает, что в Эстонии от 900 до 1000 человек знают о своем диагнозе, но не проходят лечение. Почти половина всех ВИЧ-положительных пациентов живут в Ида-Вирумаа, составляя 2,5% от местного населения.