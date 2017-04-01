Алексей Венедиктов — Delfi: когда ходят с портретами Сталина — это тоже протест против коррупции, беспорядка и Путина

Главный редактор радиостанции ”Эхо Москвы” Алексей Венедиктов в субботу выступит на конференции TEDxLasnamäe. Его тема — это социальные сети и ”тот вал ярости, который в них обрушивается на рядового человека”. В интервью Delfi он также рассказал об освещении протестов в России и о том, как цензурировали даже комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на эту тему.

Выступление Венедиктова на TEDxLasnamäe смотрите сегодня в 16:10 на Delfi — здесь.

Одна из проблем, которые стали особенно актуальны в связи с распространением новостей в соцсетях, — это медиаграмотность читателя и журналиста. Должны ли СМИ образовывать своего слушателя, зрителя и читателя?

”Это не так, — отвечает Алексей Венедиктов. — Потому что, где учителя? Что они в этом понимают? Какое у них преимущество? И поэтому журналисты, медиа одновременно с потребителем учатся этой информационной гигиене. Мы не можем ничему учить. Мы пытаемся применить навыки грамотности, полученные в доцифровую эпоху, а в цифровой среде это все равно что прямоходящие учили бы птиц летать. Поэтому это тяжелая история. Но наше преимущество как журналистов в том, что мы всю жизнь работаем с информацией, имеем навыки проверять и представлять, что скорее всего ложно, а что скорее всего — нет. Обучить этому никого невозможно, поверьте мне, мы сами учимся по ходу. Это все равно как артиллеристы по ходу учатся авиации… И так будет продолжаться”.

По словам Венедиктова, все СМИ оказались в одинаково плохом положении вместе с потребителями, потому что возникли новые системы доставки информации.

Говоря о соцсетях и ”Эхе Москвы”, нельзя не вспомнить кризисную ситуацию, которая создалась после твита одного из журналистов радиостанции Александра Плющева, который высказался о смерти сына главы администрации президента.

”Результат: он (Плющев — прим.ред.) был уволен незаконно, мне угрожали увольнением, станцию чуть было не переформатировали в музыкальную. То есть один твит рядового сотрудника привел чуть ли не к закрытию корпорации. Сегодня посол Чехии в Швейцарии уволен из-за твита его жены. Еще не возникла договоренность внутри общества, как относиться к личным аккаунтам, которые по-прежнему воспринимаются как аккаунты корпораций”, — отмечает Венедиктов.

Но на ”Эхе” нашли такое решение: ”Мы попытались создать устав ”Правила поведения в соцсетях” наших журналистов. Он еще не вошел в устав, хотя собрание журналистов его приняло. ”Журналист понимает…”, ”журналист должен осознавать…”. Больше ничего. Потому что невозможно запретить”.

”Мы плывем по волне, мы не создаем закона, — рассуждает Венедиктов. — Я считаю, что мы создали неплохой устав, но он строится на понимании каждого отдельного журналиста о правилах поведения, а у всех понимание-то разное. Нет правил. Это война без правил — все против всех”.

Как СМИ действовать в ситуации информационных войн? Отвечая на этот вопрос, главред ”Эха Москвы” подчеркнул, что соцсети индивидуализируют информацию: ”Вы читаете определенных людей в Твиттере, Инстраграме, Фейсбуке. То есть для каждого человека — свой мир отдельный. Поэтому надо делать свои медиа привлекательными — не только по контенту. Понятно, что человек изначально ищет то, что ему ближе. Если человек изначально сторонник Трампа, то он верит в ту информацию, которую распространяет Трамп… Стартовая позиция такова. Но сейчас, мне кажется, огромную роль играет упаковка, подача. Потому что огромный поток информации — вы будете отбирать только яркие пятна. Вопрос и в донесении (информации — прим.ред.), но и в упаковке. Кто более современен, тот более выигрышный”.

В видео-части интервью Алексей Венедиктов ответил на вопросы Delfi о роли соцсетей в протестах против коррупции, которые прошли в России, и о будущем протестного движения. По его словам, когда люди ходят с портретами Сталина — это тоже протест против коррупции, против беспорядка и против Путина: