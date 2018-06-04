04.06.2018, 18:57

Алексей Пушков: на Эстонию никто не нападет, пусть Ильвес успокоится и скушает твикс

 (93)
rus.delfi.ee
EST 42
Aleksei Puškov
Aleksei PuškovFoto: Vladimir Fedorenko, RIA Novosti

Председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего главы Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о том, что Россия может ”потерять Петербург”.

Российский сенатор признался, что его развеселили фантазии Ильвеса о том, что РФ может ”потерять” Северную столицу, если российские власти ”атакуют” Таллинн, пишет Федеральное агентство новостей.

”Ему впору выступать в КВН или в таллиннском варьете. Его фантазии на тему потери Россией Омска, Томска и даже Петербурга вызывают лишь улыбку. Мы их Гитлеру не отдали, а уж Ильвесу… А на Эстонию никто не нападет. Пусть успокоится, скушает твикс”, — написал Пушков в своем микроблоге социальной сети Twitter.

Напомним, ранее, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, существует ли ”российская угроза” для Эстонии, экс-глава страны заявил, что с военной точки зрения ”пожалуй, нет”.

Россия может атаковать Эстонию, но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге…”, — заявил Ильвес.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Алексей Пушков: на Эстонию никто не нападет, пусть Ильвес успокоится и скушает твикс

04.06.2018
Председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего главы Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о том, что Россия может ”потерять Петербург”.
Подробнее

Ответ Ильвесу из России: эстонцев столько в природе не существует, сколько мы под Ленинградом убили немцев

04.06.2018
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что Российская Федерация может лишиться контроля над Санкт-Петербургом и другими городами РФ, если Москва атакует Таллинн.
Подробнее




Ильвес пригрозил России потерей Санкт-Петербурга, Омска и Томска

04.06.2018
Россия может лишиться контроля над Санкт-Петербургом и другими городами страны, если Москва решится атаковать Эстонию. Об этом в интервью ”Европейской правде” заявил Тоомас Хендрик Ильвес, являвшийся президентом Эстонии с 2006 по 2016 годы.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Glasglow
69,- €
27,60 €
-20% Meeste käekell Police TAIPAN PL.14833JSB/04A
229,- €
183,20 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Glasglow
69,- €
27,60 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €

ВИДЕО: Злостный дорожный хулиган мчался на мотоцикле по улицам Тарту со скоростью более 100 км/ч

04.06.2018
Сегодня около полудня тартуской полиции попался мотоциклист, который мчался по городу со скоростью более 100 км/ч. При задержании выяснилось, что речь идет о злостном дорожном хулигане, которого для начала доставили в арестный дом.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



"Воскресший" Аркадий Бабченко просит 50 тысяч долларов за интервью с ним

04.06.2018
Главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман хотела пригласить российского журналиста Аркадия Бабченко, чье убийство на прошлой неделе инсценировали украинские спецслужбы, в свою программу на телеканале "112 Украина", но он соглашается на интервью только за деньги.
Подробнее

ВИДЕО читателя: Самосуд в столичном троллейбусе. Двое мужчин расправились с шумевшими пьяными парнями

04.06.2018
Читатель Delfi стал свидетелем драки в таллиннском троллейбусе Мустамяэ-Каубамая, где мужчины постарше взяли правосудие в свои руки и с помощью кулаков утихомирили шумевших молодых людей.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ