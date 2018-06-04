Алексей Пушков: на Эстонию никто не нападет, пусть Ильвес успокоится и скушает твикс

Председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего главы Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о том, что Россия может ”потерять Петербург”.

Российский сенатор признался, что его развеселили фантазии Ильвеса о том, что РФ может ”потерять” Северную столицу, если российские власти ”атакуют” Таллинн, пишет Федеральное агентство новостей.

”Ему впору выступать в КВН или в таллиннском варьете. Его фантазии на тему потери Россией Омска, Томска и даже Петербурга вызывают лишь улыбку. Мы их Гитлеру не отдали, а уж Ильвесу… А на Эстонию никто не нападет. Пусть успокоится, скушает твикс”, — написал Пушков в своем микроблоге социальной сети Twitter.