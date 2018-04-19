Алексей Колосов: Корнилию всегда можно было позвонить, посоветоваться, как со старшим товарищем

Сегодня на 94-м году скончался митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий. Секретарь Корнилия в 2003-2008 годах Алексей Колосов говорит, что митрополит олицетворял собой Церковь "с человеческим лицом".

"Есть люди, общение с которыми становится для тебя знаковым, определяющим. Почивший митрополит Корнилий был именно таким человеком.

Если не использовать высоких слов, то он олицетворял собой Церковь "с человеческим лицом", а в эпоху перемен, на которую пришлось начало его служения как епископа православной церкви в Эстонии, это было очень важно.

Эта человечность, открытость, если угодно — трезвенная приветливость, были с ним всегда — можно было позвонить, посоветоваться, как со старшим товарищем… В православном церковном этикете к епископу обращаются "владыка" — вот как раз владыкой в мирском понимании он никогда не был. И за это ему огромное спасибо и низкий поклон. Думаю, сейчас все, кто его знал, кто был ему близок, молятся о упокоении его души".