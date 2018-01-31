A'la 90-e. Быль о столичных бизнесвумен, налет на салон красоты и выбивание долгов

В понедельник, 29 января, владелица таллиннского салона красоты Ztudio Сандра Напсеп стоит в полупустом помещении. Пару дней назад в ее салоне произошли удивительные события, пишет Eesti Ekspress.

В субботу около трех часов дня Напсеп получает от своего бывшего работодателя, а сегодня — от крупнейшего конкурента и заклятого врага Крислин Куускемаа смску: ”ole tubli” (”будь умницей” — прим. ред.). До этого они всерьез поссорились, споры даже разрешались в передаче „Kuuuurija” на TV3. Женщины не общаются. Напсеп думает: что же злой конкурент имел в виду.

Через пару минут звонит Напсеп нынешняя бизнес-партнер Куускемаа Кайри Пяэрсон и требует незамедлительно встретиться в салоне. Предложение внезапно, но Напсеп решает принять Пяэрсон.

По окончании беседы Пяэрсон забывает положить трубку, и Напсеп слышит, что говорится по ту сторону трубки. То, что она слышит, ошарашивает ее. Кто-то садит людей в машину, объясняет, как парковаться и как надо входить. Голос Напсеп знаком. Это ведущая TV3 „Kuuuurija” Катрин Луст.

Она и ранее появлялась с камерой в Ztudio. В ноябре прошлого года „Kuu­uurija” снимала передачу о войне салонов красоты.

Напсеп понимает: грядет нечто масштабнее, нежели просто встреча с Пяэрсон. И это ее пугает. Она хватает своего двухлетнего ребенка и выбегает из салона. В нем остается ее спутник и основатель Ztudio Каспар Пруус.

Через три минуты прибывает серебристый минивен, из него выходят Пяэрсон и двое неизвестных. Входят в салон.

В то же время подъезжает и черная Volvo, в котором сидят Катрин Луст и оператор телеканала.

В салоне разворачивается истинная драма. Пяэрсон с одним из мужчин начинает паковать содержимое салона в корзину для белья, найденную только что. Второй мужчина снимает все происходящее на телефон. Пруус приказывает убрать камеру.

Также он просит ворвавшихся покинуть помещение. Они не отзываются на просьбу и начинают выносить имущества салона. Тогда Пруус звонит в полицию и получает распоряжение помешать хищению собственности.

На записях камер охранной фирмы видно, как мужчина пытается пресечь вынос дорогого и весьма тяжелого оборудования. К выходу тащутся массажные LPG-устройства, оборудование для тренировки, костюмы…

”Они угрожали и провоцировали. Как я помешаю женщине силой? Они не хотели дожидаться полиции”, — припоминает Пруус.

Мужчина пытается остаться невозмутимым и утихомирить хозяйничающих в салоне, но тщетно. Его толкают.

Полиция, мигая огнями, прибывает, когда оборудование уже упаковано в авто. Машина Пяэрсон пытается сбежать — полиция гонится за ней. В это время из припаркованной близ салона тонированной Volvo выбегают оператор, за ним — телеведущая Луст.

Eesti Ekspress спросила Луст о ее роли с данной ситуации; она сочла вопросы неэтичными и решила не отвечать.

Авто, полная оборудования, по требованию стражей порядка все же останавливается. Пяэрсон предоставляет им документ, подтверждающий владение одним из устройств, заполняет бумагу и получает разрешение уехать.

Стоит, однако, добавить, что, помимо своей собственности, урожаем Пяэрсон становится и чужая — принадлежащая лизинголой фирме Nord Varaliising (ценность — почти 40 000 евро), а также корзина кремов. Стоимость одного тюбика крема — 100 евро.

Два дня подряд потерпевшая ездит в отделение показывать документы о собственности увезенного имущества.

Полиция говорит Напсеп, что в случае, если все — так, как описано в заявлении и видно на камерах, то это — ограбление группой лиц.

Заводится уголовное дело по статье о ненадлежащем физическом обращении. Какие на самом деле имущественные взаимоотношения сторон и что точнее происходит — расследуют полиция и прокуратура.

Частный долг как повод ограбить

Ссора двух сторон — Сандры Напсеп и Кайри Пяэрсон — завязана на долговых отношениях. А именно: управляющая Ztudio Напсеп заняла у Пяэрсон 49 000 евро. По словам первой, она должна была начать возврат денег, когда у салона красоты появилась бы прибыль. Пяэрсон хотела доли в ее фирме. Напсеп отказала. Ни одного официального требования о возврате долга Напсеп не получала.

Пяэрсон, в свою очередь, обосновывает ”налет” тем, что Напсеп — обманщица и обула ее на 150 000 евро. ”Люди вынуждены терпеть и голодать, у меня забрали детские деньги, деньги на квартиру. Я практически осталась без детей”, — кричит Пяэрсон в трубку.

Она утверждает, что все имущество салона куплено на ее деньги, и оттого она вправе это забрать силой. То, что некоторое оборудование принадлежит лизинговой фирме, по ее словам, эта фирма должна подтвердить и ей, и полиции.

Машины, разжигающие рознь

Одна из главных героинь истории — дорогостоящая LPG-установка: для похудения и подтяжки кожи.

Из-за такого рода оборудования и ранее осуществлялось насилие. В мае прошлого года под следствием оказалась Крислин Куускемаа, партнер Пяэрсон и конкурент Напсеп. Та же, кто послала Напсеп непосредственно перед инцидентом в салоне ироничное сообщение.

Куускемаа решила забрать приспособление силой, считая его своим, у Татьяны — она не возвращала Куускемаа денег. Как и в нашей истории, она с двумя мужчинами явилась в один спа, где находились помещения ее бизнес-партнера Татьяны, оторвала от LPG-установки детали и забрала ее с собой. В это же время мужчины атаковали Татьяну, и, заведя в слепую для камер зону, отвесили ударов. Женщина потеряла сознание. У нее были повреждения на лице и на руке. Рука не восстановилась до конца и спустя год.

Начато уголовное производство. Врывание без разрешения и насилие — подтверждены. Однако прокурор решил, что вина Куускемаа невелика, для продолжения уголовного производства и предъявления обвинений отсутствует общественный интерес — дело закрыто в порядке опортунитета. А это предусматриевает, что действие — совершено. В Регистр наказаний же заметка не ставится. Куускемаа должна государству 500 евро.