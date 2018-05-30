Акула эстонской сферы недвижимости обманул доверчивых американцев на 54 млн евро

Потомки одного из самых влиятельных предпринимателей времен первой Республики думали, что владеют землей в Вескимёльдре, но когда они захотели перевести недвижимость в деньги, то выяснилось, что она уже давно принадлежит другим людям, пишет Eesti Ekspress.

Проживающие в Америке четверо дам среднего возраста и один мужчина на протяжении многих лет считали, что в Эстонии их ждет хорошее наследство на сумму в несколько десятков миллионов евро . Когда же наступило время обратить его в деньги, у них ничего не вышло.

Дед американцев Херберт Гюнтер во времена первой ЭР держал на Ратушной площади магазин своего имени. Девизом магазина было: у нас есть все! Херберт любил женщин, что и стало его причиной его развода с женой Элис. Элис снова вышла замуж, на этот раз за именитого и влиятельного банкира Клауса Шеэла, который таким образом, приходится им приемным дедом. Одним словом, наследство было хорошее.



Поскольку все герои статьи живут своей жизнью за океаном, заниматься недвижимостью в Эстонии они поручили хорошему знакомому семьи, ”акуле” сферы недвижимости Маргусу Хауду. Американцы уже давно планировали застроить участок с целью получения прибыли, но ввиду экономического спада решили не рисковать и подождать.