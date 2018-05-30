30.05.2018, 13:10

Акула эстонской сферы недвижимости обманул доверчивых американцев на 54 млн евро

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Тойво Тянавсуу
Тойво Тянавсуу
EST
Акула эстонской сферы недвижимости обманул доверчивых американцев на 54 млн евро
ANTIKANGELANE: Margus Haud võttis Jüri tehnoparki arendades jäjest suuremaid riske. Kriis andis tema ärile hoobi, misjärel hakkas mees võõra varaga kui bensiiniga oma võlalõkkeid kustutama.

Потомки одного из самых влиятельных предпринимателей времен первой Республики думали, что владеют землей в Вескимёльдре, но когда они захотели перевести недвижимость в деньги, то выяснилось, что она уже давно принадлежит другим людям, пишет Eesti Ekspress.

Проживающие в Америке четверо дам среднего возраста и один мужчина на протяжении многих лет считали, что в Эстонии их ждет хорошее наследство на сумму в несколько десятков миллионов евро . Когда же наступило время обратить его в деньги, у них ничего не вышло.

Дед американцев Херберт Гюнтер во времена первой ЭР держал на Ратушной площади магазин своего имени. Девизом магазина было: у нас есть все! Херберт любил женщин, что и стало его причиной его развода с женой Элис. Элис снова вышла замуж, на этот раз за именитого и влиятельного банкира Клауса Шеэла, который таким образом, приходится им приемным дедом. Одним словом, наследство было хорошее.


Поскольку все герои статьи живут своей жизнью за океаном, заниматься недвижимостью в Эстонии они поручили хорошему знакомому семьи, ”акуле” сферы недвижимости Маргусу Хауду. Американцы уже давно планировали застроить участок с целью получения прибыли, но ввиду экономического спада решили не рисковать и подождать.

В 2016 году президентом Америки становится Трамп и, кажется, что в экономике могут наступить еще менее благоприятные времена. Одна из наследниц направляет Хауду письмо с предложением все-таки запустить проект.

Так американцы с удивлением узнают, что через принадлежащий им участок уже проходит новое шоссе. Выявились и другие махинации со стороны маклера, который для обеспечения собственных проектов заложил ”американскую” недвижимость.

Долги Хауд выплатить не смог и у американцев — без их ведома — отобрали землю и по бросовой цене продали другим людям.

Сейчас на этой территории ведется второй этап застройки жилого района Вескимёльдре.

К 2016 году из ”эстонского наследства” у американцев оставалось лишь три жилых грунта в Лаагри, которые осенью этого же года Хауд успешно заложил в счет покрытия своих многочисленных задолженностей.

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По оценке американцев, Хауд нанес им урон на общую сумму в более чем 54 млн евро (с учетом неполученной прибыли).

В конце 2017 года Пыхьяская окружная прокуратура сообщила о начале расследования деятельности Хауда, которого подозревает в присвоении. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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