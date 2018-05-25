Актуальная камера на русском языке отмечает 60-летие

Первый выпуск "Актуальной камеры" на русском языке вышел в эфир Эстонского телевидения (ETV) 25 мая 1958 года — тогда передача была лишь воскресной и называлась "Обзор событий за неделю".

Эстонская АК, которая была запущена на два года раньше, в 1958 году уже стала выходить в эфир каждый вечер. Название "Актуальная камера" было заимствовано от немецкого "Kamera aktuelle" — так называлась передача берлинского телевидения, появившаяся в 1952-м, пишет rus.err.ee.

Новости читали сразу на двух языках: сначала говорил эстонский диктор, потом русский.

Если с октября 1983 года АК выходила в эфир каждый будний день, то к началу 90-х выпуски новостей стали уже ежедневными.

На сегодняшний день "Актуальная камера" является самой рейтинговой передачей телеканала ETV+.

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