25.05.2018, 11:00

Актуальная камера на русском языке отмечает 60-летие


rus.delfi.ee
EST
Актуальная камера на русском языке отмечает 60-летие
rus.err.ee

Первый выпуск "Актуальной камеры" на русском языке вышел в эфир Эстонского телевидения (ETV) 25 мая 1958 года — тогда передача была лишь воскресной и называлась "Обзор событий за неделю".

Эстонская АК, которая была запущена на два года раньше, в 1958 году уже стала выходить в эфир каждый вечер. Название "Актуальная камера" было заимствовано от немецкого "Kamera aktuelle" — так называлась передача берлинского телевидения, появившаяся в 1952-м, пишет rus.err.ee.

Новости читали сразу на двух языках: сначала говорил эстонский диктор, потом русский.

Если с октября 1983 года АК выходила в эфир каждый будний день, то к началу 90-х выпуски новостей стали уже ежедневными.

На сегодняшний день "Актуальная камера" является самой рейтинговой передачей телеканала ETV+.

Редакция русского Delfi поздравляет коллег!

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