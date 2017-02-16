Активисты создания Партии народов Эстонии вступили в Левую партию

Председатель правления Объединенной левой партии Эстонии Валев Калд подтвердил Delfi, что активисты из рабочей группы по созданию Партии народов Эстонии вступили в ряды ОЛПЭ.

"Таллиннская парторганизация применила пункт устава ОЛПЭ и приняла новых членов в индивидуальном порядке поступления заявлений. По предложению руководителя ячейки — он же председатель совета ОЛПЭ Владимир Дроздов — собрание делегировало 16 новых членов на съезд", — отметил Калд.

Глава рабочей группы Партии народов Эстонии Мстислав Русаков ранее отказался прокомментировать Delfi свое вступление в партию. Называющий себя пресс-секретарем Партии народов Сергей Середенко подал заявление в Маардускую парторганизацию, которая должна рассмотреть его заявление в ближайшее время.

Читать еще

По данным Delfi, Мстислав Русаков и Алиса Блинцова (оба активные участники НКО "Русская школа Эстонии") вступили в ОЛПЭ и могут возглавить на местных выборах списки партии по Таллинну.

Delfi уже писал о том, что группа русскоязычных активистов собрала рабочую группу с целью создания партии. Ходили слухи, что новая партия может слиться либо начать сотрудничество с Левой партией. Калд комментировал возможное сотрудничество довольно туманно, но, как видим, в итоге активисты и левые нашли друг друга.

В январе главные лица рабочей группы Партии народов Эстонии — Русаков и Середенко — в эфире ETV+ отпустили ряд колкостей в адрес ОЛПЭ. Калд так прокомментировал их выступление: "Активисты создаваемой партии со мной не связывались. Но это не помешало им сделать уникальный ”философский” вывод об ОЛПЭ. Как сказал господин Середенко в телепередаче Кофе+: ”сейчас … присматриваемся к эстонским левым, которые плотно привязаны к европейским левым, а те в свою очередь близки к анархо-синдикализму…”.

Съезд Левой партии запланирован на 4 марта.

Новость будет дополнена.