05.04.2018, 13:56

Активист ”Открытой России” получил политическое убежище в Эстонии

 (38)
rus.delfi.ee
EST 20
Konstantin Tšadlin
Konstantin TšadlinFoto: Erakogu, facebook

Активист башкирского отделения ”Открытой России” Константин Чадлин, заочно осужденный за мошенничество, получил политическое убежище в Эстонии. Об этом он написал в фейсбуке.

”Рассмотрев и изучив все материалы дела по моему запросу о предоставлении политического убежища, власти Эстонии нашли обоснованным мое заявление о необходимости защиты по причине преследования за взгляды и убеждения”, — рассказал он.

По версии следствия, в 2014 году Чадлин создал группу, которая под видом продажи поддержанных автомобилей, находящихся в залоге у банков, похищала деньги граждан. Сумма ущерба составила около 3,7 млн рублей, пишет "Новая газета".

В 2015 году активисту заочно предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и назначили наказание в виде десяти лет тюремного заключения. Сам Чадлин утверждает, что его преследовали за политические убеждения.

Весной прошлого года он покинул Россию. Как пишет Интерфакс, до предоставления вида на жительство Эстонии активист находился в лагере для беженцев.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Коррупционное дело TLT: замзаведующего отделом ремонта разъезжал на Lamborghini и владел почти десятком квартир

05.04.2018
Вчера по решению суда был взят под стражу бывший заместитель заведующего отделом ремонта и обслуживания автобусов Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Яанус Винк, который любил жить на широкую ногу. Мужчина с обычной официальной зарплатой владеет несколькими автомобилями класса люкс и множеством квартир по всему городу, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

ТОП 5: откройте для себя Эстонию и проведите мини-отпуск в спа
Небольшое весеннее расслабление пойдет всем на пользу, а лучшее место для этого, конечно же, спа. Привлекает ли вас столичный шум или гул летней столицы? Или скучаете по Хаапсалу, Тойла или Тарту? Спа ждет вас!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Правительство одобрило более гибкую пенсию: читайте, какие изменения будут внесены уже с 2021 года

05.04.2018
На сегодняшнем заседании правительство одобрило законопроект пенсионной реформы, благодаря которому планируется сделать пенсию более гибкой, изменить формулу расчета пенсии и привязать с 2027 года пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Изменения в формуле расчета пенсии не касаются нынешних пенсионеров по старости или уже накопленных паев. Гибкой пенсией смогут воспользоваться все желающие.
Подробнее

ВИДЕО: Житель Кемерова, потерявший в пожаре жену, троих детей и сестру, записал видеообращение к Путину

05.04.2018
Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший на пожаре в торговом центре ”Зимняя вишня” жену, троих детей и сестру, записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, чтобы рассказать о ”том, что происходит в стране”. Ролик мужчина опубликовал на своей странице в cоциальной сети ”ВКонтакте”. Для записи обращения Игорь Востриков приехал в Междуреченск к матери своей погибшей жены, пишет Дождь.
Подробнее

-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-20% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
119,20 €
-20% Meeste käekell Police LEAGUE PL.15040XCYR/01
129,- €
103,20 €
-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
135,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Ощутите разницу между умной технологией и обычной зубной щеткой!
Время простых зубных щеток прошло – в Philips создана инновационная зубная щетка Sonicare DiamondClean Smart на базе высококачественной технологии sonic, позволяющей при помощи смартфонного приложения обеспечить чистоту и белизну зубов. Это самый лучший способ иметь здоровые зубы и прекрасную улыбку!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Воспитатели забыли полуторагодовалого ребенка на улице: малыш лежал в снегу и плакал, пока не был замечен прохожей

05.04.2018
Вчера вечером в одном из частных детских садов в районе Кристийне произошел шокирующий инцидент: персонал забыл полуторагодовалого ребенка на улице. Малыш провел в одиночестве девять минут, пока проходившая мимо женщина не заметила его и не проводила в помещение.
Подробнее

В ходе семейной ссоры женщина сломала свои длинные ногти. Дело дойдет до Госсуда

05.04.2018
Прокуратура завела уголовное дело по семейной ссоре, в ходе которой были повреждены ногти потерпевшей. Обвиняемого мужчину оправдали в суде как первой, так и второй инстанции, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Театр им. Маяковского представит в Таллине спектакль "Пигмалион"
23 мая на сцене Nordea Театр им. Маяковского представит остроумный и пышущий оптимизмом спектакль "Пигмалион"Самую знаменитую пьесу Бернарда Шоу "Пигмалион" поставил мэтр театральной режиссуры Леонид Хейфец. В роли профессора Хиггинса - народный артист России Игорь Костолевский. Премьера состоялась в Москве 8 декабря 2017 года с оглушительным успехом.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Дизайн упаковки новых эстонских витаминов, завоевав бронзу, оказался „бесстыжим плагиатом”

05.04.2018
На конкурс ”Золотое яйцо” представили работу, являющуюся практически копией работы Малики Фавре (французская художница — прим. ред.) из ее серии ”Зодиак”. Об этом сообщается в Facebook-группе дизайнеров Эстонии. Речь идет о витаминах RÕÕM, пишет Ärileht.
Подробнее