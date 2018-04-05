Активист ”Открытой России” получил политическое убежище в Эстонии

Активист башкирского отделения ”Открытой России” Константин Чадлин, заочно осужденный за мошенничество, получил политическое убежище в Эстонии. Об этом он написал в фейсбуке.

”Рассмотрев и изучив все материалы дела по моему запросу о предоставлении политического убежища, власти Эстонии нашли обоснованным мое заявление о необходимости защиты по причине преследования за взгляды и убеждения”, — рассказал он.

По версии следствия, в 2014 году Чадлин создал группу, которая под видом продажи поддержанных автомобилей, находящихся в залоге у банков, похищала деньги граждан. Сумма ущерба составила около 3,7 млн рублей, пишет "Новая газета".

В 2015 году активисту заочно предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и назначили наказание в виде десяти лет тюремного заключения. Сам Чадлин утверждает, что его преследовали за политические убеждения.

Весной прошлого года он покинул Россию. Как пишет Интерфакс, до предоставления вида на жительство Эстонии активист находился в лагере для беженцев.