Активист из Башкирии попросил политическое убежище в Эстонии

Бывший координатор проектов отделения Молодой гвардии Единой России в Башкортостане, ныне член Открытой России, Константин Чадлин покинул страну и запросил политическое убежище в Эстонии.

По времени это совпало с передачей в суд уголовного дела о крупном мошенничестве: Чадлина обвинили в организации преступной группировки, которая, как считает следствие, похищала деньги у граждан через продажу подержанных автомобилей, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Эхо Москвы".

По данным адвоката Константина Чадлина, член Открытой России в настоящее время находится в центре беженцев в Эстонии. Коммерсант пишет, что он покинул страну по консульским документам, так как у него нет загранпаспорта.

13 июня суд Уфы примет решение, рассматривать ли дело заочно или объявлять Константина Чадлина в розыск.