06.06.2017, 10:02

Активист из Башкирии попросил политическое убежище в Эстонии

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Lipu heiskamine Toompeal
Foto: Hendrik Osula

Бывший координатор проектов отделения Молодой гвардии Единой России в Башкортостане, ныне член Открытой России, Константин Чадлин покинул страну и запросил политическое убежище в Эстонии.

По времени это совпало с передачей в суд уголовного дела о крупном мошенничестве: Чадлина обвинили в организации преступной группировки, которая, как считает следствие, похищала деньги у граждан через продажу подержанных автомобилей, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Эхо Москвы".

По данным адвоката Константина Чадлина, член Открытой России в настоящее время находится в центре беженцев в Эстонии. Коммерсант пишет, что он покинул страну по консульским документам, так как у него нет загранпаспорта.

13 июня суд Уфы примет решение, рассматривать ли дело заочно или объявлять Константина Чадлина в розыск.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии