Актер Николай Бенцлер: мы живем в Эстонии и должны знать эстонский язык

В сентябре на ETV стартует цикл передач "Meie Eestid" (”Наши Эстонии”), где каждую неделю один русскоязычный ведущий будет знакомить зрителей с важными для него местами в Эстонии, пишет Eesti Päevaleht.

Актер Николай Бенцлер в шутку называет себя ”дежурным русским”: если в каком-либо сериале или фильме фигурирует русский герой, то с большой долей вероятности его играет Бенцлер. "Kättemaksukontor" (”Контора мести” ), "Riigimehed" (”Государственные мужи”), "Detsembrikuumus" (”Декабрьская жара”), "Luuraja ja luuletaja" (”Разведчик и поэт” ) — это всего лишь некоторые примеры.

Встречаемся с актером в кафе ”Имбирь” в столичном районе Ласнамяэ. Торговый центр ”Мустакиви” находится всего лишь в нескольких сотнях метров от места, где вырос Бенцлер.

Когда речь заходит об интеграции, актер вспоминает постановку Мерле Карусоо "Küpsuskirjand 2005" (”Выпускное сочинение 2005”), в основу которой легли выпускные сочинения эстонских и русских гимназистов на тему отношений между национальностями и понятия Родины. ”После этого ко мне на улице подходили люди и благодарили. Они говорили, что этой постановкой я объяснил им больше, чем все интеграционные программы после распада СССР вместе взятые”, — рассказывает Бенцлер.

Актер вспоминает, как во дворе русские и эстонские дети были разделены на два лагеря. ”Я не помню, как это все началось, но я помню, чем закончилось. У меня появилась девушка-эстонка, поэтому я много времени стал проводить среди эстонцев и понял, что они не враги”, — говорит актер. ”На самом деле со мной скучно говорить на эту тему. У меня никогда не было предубеждений ни насчет русских, ни насчет эстонцев. Я считаю, что мы живем в Эстонии и все должны знать эстонский язык”.

Между тем в кафе становится шумно и актер предлагает переместиться в другое место. ”Видишь, сейчас за нами сидели трое эстонцев. Вторник, половина двенадцатого утра, а они уже пьяны. Но с таким же успехом они могли оказаться представителями любой другой национальности, — рассуждает Бенцлер. — Стереотипами оперируют лишь тот, кто кочет их использовать в своих целях”.

”Надеюсь, что, если этот цикл посмотрят люди, все еще подверженные предубеждениям на национальной почве, то они пересмотрят свою позицию. Мы же все любим одну и ту же страну. Мы живем здесь все вместе, и, если что-то случится, то все вместе встанем на защиту своей родины”.

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