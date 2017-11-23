Акцизы на алкоголь вырастут меньше запланированного, дефицит покроют за счет дивидендов госфирм

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В четверг, 23 ноября, правительство собралось для обсуждения возможности не повышать акцизы на алкоголь. Было решено, что повышение акцизов на алкоголь будет, но вдвое меньше, чем планировалось ранее. Так менее часа назад решил кабинет министров, передает "Актуальная камера".