23.11.2017, 20:13

Акцизы на алкоголь вырастут меньше запланированного, дефицит покроют за счет дивидендов госфирм

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rus.delfi.ee
EST
Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu ehk ECOFINi mitteametlik kohtumine.
Foto: Rauno Volmar

В четверг, 23 ноября, правительство собралось для обсуждения возможности не повышать акцизы на алкоголь. Было решено, что повышение акцизов на алкоголь будет, но вдвое меньше, чем планировалось ранее. Так менее часа назад решил кабинет министров, передает "Актуальная камера".

Акцизы на алкоголь вырастут меньше запланированного, недостаток покроют за счет дивидендов госфирм, сообщает rus.err.ee.

Правительство выслушало доводы экспертов о динамике налоговых поступлений и последствиях возросшей приграничной торговли.

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