Акция Тотальный диктант доступна и тем, кто только изучает русский язык

Одновременно с Тотальным диктантом 8 апреля в ледовом холле «Тондираба» будет организован тест TruD, рассчитанный на тех, для кого русский язык является иностранным.

”Впервые тест TruD был проведен в прошлом году и дал возможность всем, кто изучает русский язык, но ещё не готов писать Тотальный диктант, проверить свой уровень владения языком и поучаствовать во всемирном празднике грамотности. Мы получили множество хороших откликов, поэтому соответствующая площадка будет открыта в Таллинне и в этом году”, — сообщил вице-мэр Михаил Кылварт.

В общей сложности в прошлом году тест написали 1069 человек из 54 городов и 26 стран. В этом году желающих больше, заявку подали в том числе и из города Тарту.

”Мы продолжаем принимать заявки от новых городов, но уже сейчас можно говорить об увеличении числа желающих написать тест TruD. Количество мест проведения теста увеличилось почти в полтора раза, то есть в этом году ожидается не менее 80 городов из 34 стран. Самое большое количество площадок будет в Германии, Италии и Финляндии”, — рассказывает Ольга Ребковец, директор фонда Тотальный диктант.

Тест разработан на основе оригинального текста Тотального диктанта и состоит из шести заданий, которые расположены в порядке повышения уровня сложности. Любой, кто изучает русский язык, может справиться с тестом частично или полностью, а самые смелые участники смогут попробовать свои силы в написании под диктовку отрывка текста Тотального диктанта.

Тест пройдет одновременно с Тотальным диктантом, его можно будет написать не только на очных площадках, но и онлайн на официальном сайте проекта

Тотальный диктант totaldict.ru. Регистрация на участие в Тотальном диктанте начнется 29 марта. В этом году в роли ”диктатора” выступит известный российский актер театра и кино Дмитрий Харатьян.