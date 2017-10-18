Акция протеста на Раквереском мясокомбинате продолжается

Рабочие Раквереского мясокобината, вышедшие вчера на акцию протеста с требованием о повышении зарплаты, сегодня решили продолжить протестную акцию.

Об этом сообщает rus.err.ee.

Напомним ,как развивались события.

Из 64 сотрудников бойни Раквереского мясокомбината 27 организовали забастовку. Предприятие пишет, что остановка работы является незаконной и противоречит Закону о трудовом договоре, согласно которому сотрудник нарушает закон, отказываясь выполнять задания и обязанности, прописанные в его договоре.

Как сообщил источник Ärileht, причинами забастовки являются низкие зарплаты и растущая трудовая нагрузка.

Председатель правления владельца мясокомбината HKScan Estonia Анне Мере сообщила, что предприятие ежегодно пересматривает зарплаты сотрудников и пакеты льгот, основываясь на общегосударственных исследованиях о зарплатах. Также предприятие инвестирует в улучшение рабочей среды.