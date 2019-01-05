Академия МВД упрощает вступительные экзамены

Теперь абитуриент сможет подать заявление и все необходимые документы в удобное для него время с 11.02.2019 до 27.06.2019 года в системе SAIS.

Оба этапа поступления включают вступительные экзамены. Если кандидат успешно проходит первый этап и набирает необходимое количество баллов, он будет зачислен в Академию. Если же кандидат сдает экзамены, но не набирает необходимое для поступления количество баллов, ему дается еще одна попытка в июле, во время второго этапа вступительных экзаменов.

С введением новых правил поступления в Академию подавать документы смогут люди со средним образованием и те, кто получит документ о среднем образовании летом 2019 года. Новая система приема дает абитуриентам возможность попробовать свои силы до получения диплома о среднем образовании.

С этого года средний балл аттестата о среднем образовании при поступлении учитываться не будет. Для зачисления в вуз достаточно будет набрать необходимое количество баллов при сдаче вступительных экзаменов. При этом Финансовый колледж Академии продолжит учитывать средний балл аттестата.

Также изменилась система начисления дополнительных баллов. Их при поступлении можно будет получить за отличную учебу, профессиональное занятие спортом и если абитуриент проходил курсы по обороне. В предыдущие годы это оценивалось по 10-балльной системе, с этого года оценка будет производиться по 5-балльной шкале.

Как и ранее, абитуриент может проходить тесты по эстонскому языку и физической подготовке несколько раз. При зачислении учитываться будет только последний результат.

Собеседование можно будет пройти только один раз.