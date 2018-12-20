Академия МВД организует курсы эстонского языка для абитуриентов

А чтобы вы смогли успешно сдать экзамен по эстонскому языку, языковой центр Академии организует курсы эстонского языка. Курсы будут проходить в Йыхви и Нарве. Курс рассчитан на 40 академических часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю, каждое занятие — 2 академических часа.

В Йыхви курсы начинаются 23 января по средам и четвергам с 17.30-19.00, в помещении гимназии Йыхви, по адресу: Jõhvi, Hariduse 5B.

В Нарве курсы начинаются 22 января по вторникам и четвергам с 16.00-17.30, в помещении Нарвской Ваналиннаской государственной школы, по адресу: Narva, Kaarli 2.

После завершения курса обучения есть возможность сдать экзамен по эстонскому языку. В случае положительного результата, повторно, при поступлении, экзамен сдавать не нужно.

Обязательным условием для участия в курсах является знание языка на уровень В1.

Курсы предназначены только для тех, кто планирует поступать в Академию МВД.

Стоимость обучения 30 евро.

Информацию о регистрации и оплате можно найти на сайте Академии.